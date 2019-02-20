THK’da hedef yerli ve millilik

Türk Hava Kurumu (THK) ve Üniversitesi, “Okullar için proje tabanlı öğrenme teknolojileri”, “Geleceğin sınıfı laboratuvarı”, STEM eğitimleri” odaklı yeni bir öğrenme modelini geliştirmek ve uygulamak üzere Objectif Sciences International (OSI) Türkiye ofislerini devreye sokacak. OSI Kurucusu Thomas Egli, uygulamalı öğrenimin önemine dikkat çekerek, “Yaparak öğrenme sayesinde 7 yaşından üniversite çağına kadar bütün bireylerin projeye dayalı öğrenmeyle bir şeyler öğrenmelerini sağlıyoruz ve bu sayede öğrenmeyi devam ettirilebilir kılabiliyoruz. Proje temelli öğrenimde yer almak için illa projenizin olması gerekmiyor. Sadece projenizin olması da yeterli değil. İhtiyacınız olan şey tüm faaliyetlerde katılımcı olarak yer almak. Yaptığınız şeyin hem bir anlam ifade etmesi hem de tüm katılımcıların yaptıkları şeyin farkında olması gerekiyor” dedi.

Birçok kıtada aktif olarak faaliyet yürüttüklerinin altını çizen Egli, çalışmalarını ülkenin kültürel durumlarına göre de şekillendirdiklerini açıkladı.