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THK yangın söndürme ihalesine bile girmemiş!

Malum kesimin orman yangınlarından hükümeti suçlamak için THK avukatlığı yapmasının temelleri boş çıktı. Çünkü Orman Bakanlığı’nın 2019’da açtığı yangın söndürme ihalesine THK girmediği, pazarlık usulü ihalede ise yüksek teklif verdiği ortaya çıktı. Akit yayın kurulu üyesi Murat Alan, “İhaleye fesat mı karıştırılsaydı?” diye sordu.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:42
THK yangın söndürme ihalesine bile girmemiş!

 yeniakit.com.tr  Orman yangınlarını fırsata çevirerek motorsuz uçaklarını gündeme taşıyan Türk Hava Kurumu’nun, (THK) yangın söndürme ihalesine katılmadığı ortaya çıktı. Orman Bakanlığı’nın her yıl düzenli olarak açtığı ve sonuncusunu 2019’da 1 yıllığına gerçekleştirdiği 5 yangın söndürme uçak/helikopter kiralama ihalesinde THK’nın yer almadığı belirlendi. Bakanlığın ikincil olarak pazarlık usulüyle tekrar ihale açması üzerine THK’nın 1 yangın söndürme uçağı için teklif ettiği birim fiyat, aynı yıl ihale edilen helikopterin birim fiyatının 3 katından fazla olduğu kaydedildi.

THK teklif bile vermedi!

Skandalı ortaya çıkararak THK’nın tutumunu sorgulayan Akit yazarı ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, yeniakit.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu. THK uçaklarının hükümete yönelik linç politikasının bir parçası olarak kullanıldığını söyleyen Alan, bakanlığın hizmet alımı yapması için ihaleye çıktığını ve en düşük fiyatı teklif eden şirketin ihaleyi kazandığını söyledi. “Orman Bakanlığı her yıl düzenli olarak açtığı yangın söndürme uçak ya da helikopter kiralama ihalesinde THK’yı devre dışı mı bıraktı? Bu sorunun cevabı 2019 yılında 1 yıl süreyle 5 yangın söndürme uçağı için ihaleye çıkıldığı yönünde... THK bu ihaleye teklif dahi vermedi. Bunun üzerine pazarlık usulüyle tekrar ihaleye çıkıldı. THK bu ihaleye teklif verdi. Ancak THK’nın 1 yangın söndürme uçağı için teklif ettiği birim fiyat, aynı yıl ihale edilen helikopterin birim fiyatının 3 katından daha fazla” diyen Alan, THK’nın orman yangınları üzerinden yürütülen kirli planın bir parçası olduğunu kaydetti.

Helikopter kiralama ihalesi de fiyasko!

Alan, THK’nın helikopter kiralama ihalesinde de aynı planı uyguladığını belirterek “Bir de THK’nın helikopter kiralama ihalesi var.. Önceki yıllardan halen sözleşmeleri devam eden farklı iki yükleniciden 16 helikopter kiralanmış. Bakanlık 1 yıl süreyle 18 helikopter daha kiralamak için ihale açmış. Bu ihaleye THK da katılmış.. THK kâr amacı gütmüyor ya! Mantıken “en düşük teklifi verecek” diye düşünüyorsunuz değil mi? Yanlış! THK’nın teklif tutarı en düşükler değil, en yüksekler arasında.. Haliyle en düşük teklifi veren firma ihaleyi almış” değerlendirmesinde bulundu.

“İhaleye fesat mı karıştırılsaydı?”

Sürekli olarak AK Parti hükümetinin yolsuzluk yaptığına dair algı oluşturan kesimlerin yüksek fiyattan ihaleyi hükümete kabul ettirmeye çalıştığını ifade eden Murat Alan, “Fırtına burada kopuyor. Hani kâr amacı gütmüyordu THK.. İhaleye fesat mı karıştırılsaydı? Hükümeti ihaleye fesat karıştırmadığı için tebrik etmesi gerekenler, çamur atmaya kalkıyor” yorumunda bulundu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:42
  1. THK
  2. yangın söndürme
  3. THK yangın söndürme
  4. THK uçak

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  • ÖzgünÖzgün34 dk önce
    Hükümet be iş yapar kurumları suçlamayın ölen katıncanın vebali bile sizde.Ülkede bunca vekil bunca bakan izlediniz Hükümette CHP mi var.Yaygaracılar sizi.

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