THK pilotlarından motorlu yamaç paraşütü gösterisi Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında THK tarafından Ayvacık ilçesinde motorlu yamaç paraşütü gösterisi sunuldu

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Türk Hava Kurumu (THK) tarafından Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla motorlu yamaç paraşütü gösterisi yapıldı. Etkinlik programı kapsamında THK pilotları, Ayvacık semalarında motorlu yamaç paraşütü ile gösteri gerçekleştirdi. Pilotlar gösteri sırasında Türk bayrağı ve Atatürk resimleri taşıdı. Gösteride Çanakkale Valiliğince hazırlanan "Dirilişten Kurtuluşa Bir Duruştur Çanakkale" ve "Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz" yazılı posterler de Ayvacık semalarında dalgalandı. Ayvacık THK Şube Başkanı Hasan Fehmi Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, izleyenlerin etkinliği çok beğendiğini söyledi. Arıkan, hava koşulları uygun olduğu için güzel bir gösteri sunduklarını belirtti.

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