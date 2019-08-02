0553 313 94 23

THK, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kuruluna başvurdu

02 Ağustos 2019 Cuma 10:57
THK, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kuruluna başvurdu

ANKARA (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kuruluna başvuruda bulundu.

THK'dan yapılan açıklamada, kurumun, geçmişten gelen hukuki ve mali sıkıntıları aşmaya kararlı olduğu belirtildi.

Bu çerçevede, THK'nın denetlenmesi, geçmişten günümüze durum tespiti ve geleceğe yönelik yönlendirmelerin yapılması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kuruluna başvurulduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"THK, geçmiş dönemlerde yaşanan olumsuzlukların tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasını talep etmiştir. Cumhurbaşkanlığımıza bağlı Devlet Denetleme Kurulunun incelemeleri, geçmişte yaşanan sorunların olumsuz sonuçlarını gidermeye, kurumun yeni bir başlangıç yapmasına fırsat verecektir. THK böylece 94 yıl önceki kurucu ruhla ve milli bir şuurla, Cumhuriyetin ve milletin değerlerini önceleyerek yepyeni bir başlangıç yapabilecektir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:57
  1. başvuru
  2. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu
  3. Türk Hava Kurumu (THK)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Güney Koreli endüstri devinden ihracata 1 milyar dolarlık doping
    1. Güney Koreli endüstri devinden..
    2. Kişi başına tasarruflar 16 bin liraya..
    3. Yemen’de füze ve intihar..
    4. Avrupa borsaları
    5. Başkan Oprukçu: "Ereğli’de huzurun..
    6. Satılan her 100 konuttan 4'ünü..
    7. Süper Kupa biletleri satışa çıkıyor
    8. AYM gerekçeli kararda kıvırdı
    9. Sunay Akın, İzmit Tarih Koridorunu..
    10. Arkadaşlarının tartışmasını ayırmaya..
    11. Karşıyaka Spor Kulübü futbolcuları,..
    12. Emet’te Emniyet Müdürlüğü personeline..
    13. "Muhtarlar yerel yönetimlerin sac..
    14. THK, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme..
    15. Selçuk Üniversitesi öğretim ve..
    16. Hububatta dane kaybının önlenmesi için..
    17. Beşiktaş'ta divan başkanlık kurulu..
    18. KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Uzkurt’tan..
    19. Kiçir köyüne çocuk parkı müjdesi
    20. Belediyeye iş başvurusunda bulunan..
    21. Başkan vatandaşın talep ve önerilerini..
    22. Gün batımı fotoğrafı sosyal medyada
    23. İçişleri'nden flaş açıklama: 165..
    24. Halk toplantısında ’içme suyu destek..
    25. ABD'den Meksika'ya gönderilen..
    26. Dumlupınar’ın çehresi değişiyor
    27. Genç kadın uyuşturucu ticaretinden..
    28. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık..
    29. Aziziye Belediyesi Türkiye’de bir..
    30. Spor yaralanmalarına dikkat
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı