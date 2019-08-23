Siyasetin oyuncağın haline gelen THK’yı adeta CHP yönetiyor!

Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Bertan Nogaylaroğlu ile Pekşen Hukuk Bürosu adına Haluk Pekşen’in kızı Ezgi Pekşen’in imzalarını taşıyan 15 Mayıs 2019 tarihli ve iki yıl geçerli sözleşmede ilgili hukuk bürosuna geniş yetkiler tanınıyor. THK’nın genel merkez teşkilatı dışında şube, temsilcilik ve bağlı şirketlerini de kapsayan sözleşmede büro hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesini üstleniyor.

Şirketleri de kapsıyor

Sözleşme ile büronun THK bünyesinde bulunan vakıf ve şirketlerin bankalar ve finans kuruluşlarından kullanılmakta olan ve halen hukuksal süreçler içerisindeki dava ve takiplere konu olmuş kredilerin yeniden yapılandırılması, ödeme ve tasfiyesinde hukuki yönden büronun destek sağlamasının yanı sıra THK’nın mülkiyetinde bulunan menkul ve gayrimenkul mal varlığının kuruma gelir getirecek şekilde günün koşullarına uyarlı olarak gelir artırıcı plan proje ve programlarla güncel rekabetçi bir yapıya kavuşturulmasında öneride bulunması öngörülüyor.

Ayrıca büronun THK’nin dernek, vakıf, şirket ve benzeri bünyesinde barındırdığı tüzel kişiliklerin toplantılarına katılıp, etkin ve doğru olarak bilgilendirilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınması da vurgulanıyor.

En üstten harcırah

Sözleşmenin ücretler bölümünde büroya THK’nın alacak ve borçlarına ilişkin takip edilecek hukuki süreç sonucunda tahsil edilen miktar üzerinden yüzde 5 avukatlık ücreti ödenmesi, ayrıca aylık 20 bin TL avukatlık ve danışmanlık ücreti ödenmesi, THK’nın görevlendirmesi ile yurt içi ve yurt dışı çalışmaların yürütülmesinde THK tarafından uygulanmakta olan en üst harcırah mevzuatı hükümlerinin uygulanması yer alıyor.

Yangın söndürme ihalesi almadı

Öte yandan Nogaylaroğlu’nun göreve geldiği 2018 yılından itibaren kurum adına hiçbir şey yapmadığı da iddia ediliyor. Nogaylaroğlu’nun kuruma en büyük zararının ise uçakla yangın söndürme ihalesini almayarak yaptığı belirtiliyor. 35 yıldır kesintisiz sürdürülen uçakla yangın söndürme ihalesine Nogaylaroğlu’nun teminat mektubu bulamadığı için teklif vermediği iddia ediliyor.

Anlaşma ihtimali yok edildi

Nogaylaroğlu’nun başka istekli çıkmayıp da sadece THK elinde böyle bir filoyu barındırdığı için Orman Bakanlığı tarafından pazarlık usulü anlaşma için bir müddet sonra davet edildiği, ancak bir önceki yılın yüzde 80 üzerinde fiyat teklifi vererek anlaşma ihtimalini yok ettiği öne sürülüyor.

Hurda uçaklara 85 milyon avro

Bakanlığında 24 olan helikopter sayısını 30’a çıkardığını anımsatan Pakdemirli, yangın söndürmeye yönelik meselenin teknik bir konu olduğunu ancak sosyal medya ve siyasetçiler üzerinden konuşulduğunu dile getirdi. Pakdemirli, bu teknik konunun iki kurumu karşı karşıya getirmemesi gerektiğini belirterek, “Bu hurda uçaklara bu zamana kadar biz 85 milyon avro vermişiz, bu sene 4 milyon avro vermedik diye mi oluyor? Yani bir adamı sırtında 40 yıl taşı, sonra indir, böyle mi olacak?” dedi.

(Yeni Şafak)