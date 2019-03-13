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Theresa May'e ikinci yenilgi

İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız ayrılığa "her koşulda ret" şeklinde değiştirilen hükümet önergesini kabul etti- Bu sonuç, değişiklik teklifine de değiştirilmiş önergeye de açıktan karşı tavır alan Başbakan May için bu akşam ikinci yenilgi anlamına geliyor

13 Mart 2019 Çarşamba 23:24
Theresa May'e ikinci yenilgi

LONDRA (AA) - İngiliz Parlamentosu, anlaşmasız ayrılığa "her koşulda ret" şeklinde değiştirilen hükümet önergesini kabul ederek buna karşı tavır alan Başbakan Theresa May'i bu akşam ikinci kez yenilgiye uğrattı.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında yapılan oylamada, May hükümetinin Avrupa Birliği'nden (AB) anlaşmasız ayrılığı tam olarak masadan kaldırmayan önergesi, bu seçeneği her koşulda dışlayacak şekilde değiştirilerek kabul edildi.

May hükümetinin parlamentoya sunduğu önergede, "Parlamento AB'den bir Ayrılık Anlaşması ile Gelecekteki İlişki için Çerçeve olmaksızın 29 Mart'ta ayrılmayı reddeder." ifadesinin yanı sıra "Parlamento ile AB bir anlaşmayı onaylamadıkça, anlaşmasız ayrılığın İngiliz ve AB hukukunun varsayılan seçeneği olduğunu not eder." değerlendirmesine yer veriliyor.

Bir grup parlamenter, verdikleri değişiklik önergesiyle bunu "anlaşmasız ayrılığa her koşulda ret" şeklinde değiştirdi. Değişiklik önergesi 308'e karşı 312 oyla kabul edilirken, değiştirilmiş hükümet önergesi 278'e karşı 321 oyla kabul edildi.

- Bir akşamda iki yenilgi

Bu sonuç, değişiklik teklifine de değiştirilmiş önergeye de açıktan karşı tavır alan Başbakan May için bu akşam ikinci yenilgi anlamına geliyor.

May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması da 15 Ocak'ta ve dün yapılan iki oylamada ezici çoğunlukla reddedilmişti.

Ancak parlamentodaki önerge oylamaları yasal bağlayıcılığa sahip bulunmuyor.

İngiltere'nin AB'den 29 Mart'ta ayrılma zorunluluğu daha önce parlamentodan geçen Brexit Yasası'nda yer alıyor.

Parlamentonun anlaşmasız ayrılığa karşı ortaya koyduğu iradeyi hayata geçirmek May hükümetinin inisiyatifinde bulunuyor.

İngiliz Parlamentosu yarın da Brexit tarihinin ertelenmesine ilişkin önerge ile ona verilen değişiklik tekliflerini oylayacak.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52'yle Brexit kararı almıştı.

Ayrılık sürecini 29 Mart 2017'de resmen başlatan İngiltere'nin normal takvime göre 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 23:24
  1. Avam Kamarası
  2. Brexit
  3. İngiltere
  4. Theresa May

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