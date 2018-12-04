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Theresa May'e Brexit oylaması öncesi Parlamento'dan darbe

May hükümeti, Brexit Anlaşmasının Parlamento'da oylanması öncesinde kritik bir oylamayı kaybetti- Hükümetin Brexit konusunda Meclis'in işlemesini engellediği iddiasıyla gündeme getirilen "Parlamento'yu aşağılama" önergesi, 293'e karşı 311 oy ile kabul edildi

04 Aralık 2018 Salı 21:03
Theresa May'e Brexit oylaması öncesi Parlamento'dan darbe

LONDRA (AA) - İngiltere'de Theresa May hükümeti, Brexit Anlaşmasının Parlamento'da oylanması öncesinde kritik bir oylamayı kaybetti.

Hükümetin Brexit konusunda Parlamento'nun işlemesini engellediği iddiasıyla gündeme getirilen "Parlamento'yu aşağılama" önergesi, 293'e karşı 311 oyla kabul edildi.

Oylama, muhalefet partilerinin ortak başvurusuyla gündeme alınmıştı. May hükümetini dışarıdan destekleyen Kuzey İrlanda'nın aşırı sağ ve İngiltere ile birlik yanlısı olan Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) 10 milletvekilinin oylamada muhalefet ile hareket ettiği belirtiliyor.

Muhalefet partilerinin girişimi, İngiltere Başsavcısının, Brexit Anlaşması konusundaki hukuki görüşünün bütününü "Milli Güvenlik" gerekçesiyle yayımlamaktan kaçınmasının ardından gelmişti.

Muhalefet, hukuki görüşün tam metninin Brexit Anlaşmasının oylanmasından önce yayımlanmasını talep ediyor. Bugünkü oylamadan sonra hükümetin hukuki görüşü yayımlaması gerekiyor ancak zamanlamayla ilgili olarak yarın açıklama yapması öngörülüyor.

Bu sonuç, 11 Aralık'ta oyalamaya sunulacak Brexit Anlaşmasının kaderine ilişkin önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Siyasi gözlemciler, May hükümetinin anlaşmayı Parlamento'dan geçirme ihtimalinin çok düşük olduğunu belirtiyor.

İngiliz Parlamentosu, Brexit Anlaşmasını oylamadan önce 5 gün süreyle tartışacak. İlk tartışma oturumu bugün yapılacak.

- Parlamento'daki dengeler

650 sandalyeli İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda, İngiltere Başbakanı Theresa May'in liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin 315 milletvekili bulunuyor.

Anlaşmaya red oyu vereceğini ilan eden DUP'un yanı sıra Muhafazakar Parti içindeki yaklaşık 60 sert Brexit yanlısı milletvekili ile 15 kadar AB üyeliği yanlısı milletvekilinin de red oyu vermesi bekleniyor. Parti içi muhalefetin red oylarının 90'ın üzerine çıkabileceği de belirtiliyor.

May'in muhalefet partilerinden 15 kadar milletvekilinin desteğini alabileceği beklense bile bunun da Brexit anlaşmasının Parlamento'dan geçmesini sağlayacak 326 sayısına yaklaşmaya yetmeyeceği belirtiliyor.

Brexit Anlaşması, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilen "tedbir maddesi" nedeniyle tepki çekiyor.

Anlaşmaya karşı çıkanlar "tedbir maddesi" ile İngiltere'nin AB ile sonu belirsiz bir müzakere sürecinde mahsur kalacağını ve ülkenin "AB'nin uydusu" haline geleceğini iddia ediyor. Madde, İngiltere'nin AB ile kapsamlı serbest ticaret anlaşması sağlayana dek Birliğin karar kademelerinde yer almadan gümrük birliği içinde kalmasını öngörüyor.

İngiltere'de temmuz ayından bu yana Brexit gerekçesiyle 10 bakan istifa ederken, bunların arasında 2 Brexit bakanı, 1 dışişleri bakanı ve 1 çalışma bakanı da yer aldı.

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oy oranıyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 21:03
  1. Avrupa Birliği
  2. Brexit
  3. İngiltere
  4. İngliz Parlamentosu
  5. Theresa May

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