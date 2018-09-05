Theresa May'den Rus ajan iddiası!

İngiltere Başbakanı Theresa May, çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’nın zehirlenmesinde rol alan kişilerin Rus istihbarat servisi için çalıştığını öne sürdü.

İngiliz polisinin Skripal’in zehirlenmesi olayının faili olarak 2 Rus vatandaşının fotoğraflarını ve isimlerini açıklamasının ardından parlamentoda konuşan May, bu kişilerin Rus askeri istihbarat servisi elemanları olduğunu iddia etti.

"Hükümetimiz, polisin tespit ettiği 2 kişinin Rusya askeri istihbarat servisi GRU için çalıştığı sonucuna ulaştı." ifadesini kullanan May, bu teşkilatın yüksek bir disiplin içinde ve Rus devletinin üst kademelerinin onayI ile hareket ettiğini söyledi.

Skripal soruşturmasında 250 dedektifin 11 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini incelediğini ve bin 400 görgü tanığının ifadesine başvurduğunu anlatan May, soruşturma sonucunda şüpheliler Alexander Petrov ile Ruslan Boshirov’un İngiltere’ye girişlerinden itibaren izledikleri yolun tespit edildiğini kaydetti.

May, şüphelilerin Moskova’dan Londra’nın Gatwick Havalimanı'na 2 Mart’ta geldiklerini ve kentin doğusundaki bir otelde 2 gece kaldıklarını söyledi. May, otelde yapılan incelemede Skripal’in zehirlenmesinde kullanılan Novichok maddesinin izlerine rastlandığını kaydetti.

Şüphelilerin Skripal’in zehirlendiği 4 Mart’ta Salisbury kentine gittiğini belirten May, aynı akşam Moskova’ya geri döndüklerinin de tespit edildiğini aktardı.

May, Salisbury’de Skripal'in zehirlenmesi olayı ile temmuz ayında Amesbury’de Dawn Sturgess ve Charlie Rowley adlı İngiliz vatandaşlarının zehirlenmesi olayının tek bir soruşturma kapsamında birleştirildiğini de kaydetti.

SKRİPAL KRİZİ

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Hastaneden taburcu edilen baba kızın tedavilerine evde devam edileceği bildirilmişti.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde, Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.

Bu maddenin, Sovyetler Birliği tarafından 1970 ve 1980'lerde geliştirilen "Novichok" adlı kimyasal grubunun üyesi olduğu belirtilmişti.

İngiltere'nin öncülüğünde başlatılan kampanya ile çok sayıda ülke 100'den fazla Rus diplomatı sınır dışı etmişti.