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İngiltere'den 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Hesap sorulmalı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Suudi Arabistan ziyaretinde gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlularından hesap sorulması gerektiğini açıkça ifade ettiğini belirtti.

13 Kasım 2018 Salı 07:10
İngiltere'den 'Cemal Kaşıkçı' açıklaması: Hesap sorulmalı

Londra'nın finans merkezi "City Of London"ın belediye başkanı  tarafından verilen geleneksel yemekte konuşan İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin hukukun üstünlüğüne  dayalı olarak uluslararası ortakları ile iş birliği içinde olmayı sürdüreceğini  söyledi.

Ortak güvenliği daha ileri götürmek için çaba harcarken hem  kendilerinin hem de uluslararası toplumdaki ortaklarının hukukun üstünlüğüne  bağlılık göstermesinin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan May, "Bunun en  yakın örneği Cemal Kaşıkçı'nın korkunç şekilde öldürülmesidir. Dışişleri  Bakanımız bugün Riyad ziyaretinde bir kez daha bu konuda saydam ve inandırıcı bir  soruşturma yapılması ve sorumlulardan hesap sorulması gerektiğini açıkça dile  getirdi." dedi.

Prens Selman ile görüşmüştü

Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Suudi Arabistan temasları kapsamında  Kral Selman bin Abdulaziz, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve mevkidaşı Adil  el-Cubeyr ile  görüşmüştü.

Hunt, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi  Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinden bu yana İngiltere'den bu ülkeye  giden en üst düzey yetkili oldu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Simon McDonald da hafta  sonunda ziyaret ettiği Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetine ilişkin temaslarda  bulunmuştu.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 07:10
  1. İstanbul
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Theresa May

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