Theresa May Suudi Veliaht Prens ile görüşecek

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, G20 Zirvesi sırasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşeceğini belirterek, karşı tarafa Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen konularında "çok açık mesaj" vereceğini söyledi.



G20 Zirvesi için Arjantin'e giden May, uçakta beraberindeki gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Zirve sırasında Suudi Prens Muhammed bin Selman ile görüşeceğini belirten May, "Vereceğim mesaj çok net olacak. Bu, Cemal Kaşıkçı ve Yemen konularında sürekli verdiğimiz mesaj olacak." dedi.

May, bu konuda yürütülen soruşturmaya işaret ederek "Açıktır ki Kaşıkçı olayına ilişkin olarak bütünüyle saydam bir soruşturma ile sorumlulardan hesap sorulmasını bekliyoruz." diye konuştu.

İngiltere Başbakanı, Yemen konusunda da bu ülkedeki insani durumdan duydukları kaygıyı ifade ederek, uzun vadeli bir çözüm istediklerini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin "AB üyesi ortaklarımız ile böyle vahşi insan hakları ihlallerine yönelik küresel bir yaptırım rejimi olanağını araştırıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da geçen hafta Suudi Arabistan'a giderek Prens Muhammed bin Selman ve Kral Selman bin Abdülaziz ile görüşmüştü.