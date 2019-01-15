Theresa May oylamaya "hızlıca yanıt verecek"

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May'in parlamentoda bu akşam yapılacak Brexit anlaşması oylamasına "hızlıca yanıt vereceği" belirtildi.



İngiliz Sky News televizyonunun Başbakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, May Bakanlar Kurulu toplantısında parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında bu akşam yapılacak Brexit anlaşması oylamasına "hızlıca yanıt vereceğini" söyledi.



Habere göre May, Brexit anlaşmasının reddi halinde istifayı düşünmüyor.



Bakanlar Kurulu toplantısında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma tarihinin ertelenmesinin de gündeme gelmediği belirtiliyor.

- DUP liderinden May'e tepki

Öte yandan May'in azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda'nın Demokratik Birlik Partisi (DUP) lideri Arlene Foster, May'in anlaşmayla ilgili kendi taleplerini dikkate almadığını söyledi.



İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Foster, May'in AB'den anlaşmadaki "tedbir maddesinin" çıkarılmasını talep etmediğini teyit ettiklerini belirterek, İngiliz Başbakanın bu konudaki uyarılarını dikkate almadığını kaydetti.



DUP, May'in Brexit anlaşmasına içerdiği "tedbir maddesi" nedeniyle ret oyu vereceğini açıklamıştı.



650 sandalyeli Avam Kamarasında anlaşmanın kabulü için salt çoğunluk gerekiyor. May'in liderliğini yaptığı Muhafazakar Partinin 317 milletvekilinden en az 100'nün anlaşmaya ret oyu vermesi bekleniyor. DUP'un 10 milletvekili ile diğer muhalefet partilerinin de ret vereceği anlaşmanın parlamentodan onay alamamasına kesin gözüyle bakılıyor.

- İşçi Partili milletvekilinden yeni referandum çağrısı

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin milletvekili Chuka Umunna da kendi partisine Brexit konusunda yeni bir referandumu destekleme çağrısı yaptı.



İşçi Partisi Jeremy Corbyn ise yeni referandum yerine erken seçime gidilmesi için hükümete baskı yapıyor. Cornyn'in Brexit anlaşmasının bugün reddedilmesi halinde gensoru önergesiyle hükümeti düşürmeyi planladığı belirtiliyor.



Avam Kamarası bugün 19.00'da oylanacak Brexit anlaşmasını öğlen saatlerinde son kez tartışmaya başladı. Bugünkü oturumda anlaşmadaki "tedbir maddesinin" zamanla sınırlandırılmasını veya İngiltere'nin bundan tek yanlı çekilmesini de içeren değişiklik tekliflerinin de oylanması bekleniyor.



İngiliz parlamentosu çevresinde Brexit yandaşları ve karşıtları da gösteri düzenliyor. Brexit yandaşlarının gösterilerini İngiltere'nin AB'den ayrılması için yürütülen kampanyanın önde gelen isimlerinden, eski Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) lideri Nigel Farage da destek verdi.

- Yoğun muhalefet oylamayı erteletmişti

İngiliz parlamentosundaki Brexit anlaşması oylaması, anlaşmaya yoğun muhalefet nedeniyle ertelenmişti.



Bunun üzerine May, AB tarafıyla görüşmeler gerçekleştirerek tedbir maddesiyle ilgili kaygıları giderecek hukuki bağlayıcılığı olan bir taahhüt almaya çalışmıştı. Ancak May, Brüksel'deki muhataplarından iyi niyet beyanlarını aşan taviz almayı başaramamıştı.



Anlaşmanın en çok tepki çeken unsurunu oluşturan "tedbir maddesi"yle İngiltere'nin bütünü, belirsiz bir süre için AB ile Gümrük Birliği içinde kalacak.



İngiltere'nin tek yanlı olarak çekilemeyeceği bu düzenleme içinde ülke bazı AB kurallarına da tabi olmayı sürdürecek. "Tedbir maddesinin" AB ile daha yakın bir ilişki içinde kalmasını öngördüğü Kuzey İrlanda ile İngiltere arasında mal dolaşımında ise "düzenleyici kontroller" yapılacak.



Sert Brexit yanlıları anlaşmayla İngiltere'nin AB'nin uydu devletine dönüşeceğini ve Kuzey İrlanda'nın da ülkeden kademeli olarak kopacağını savunuyor.



Bu kişilere göre İngiltere AB'ye ödeyeceği ayrılık ücreti ile elindeki en önemli müzakere kozunu da yitirmiş olacak.



- Parlamento ipleri eline aldı



İngiliz parlamentosu, geçen hafta aldığı iki kararla hükümetin anlaşmasız Brexit için ayırdığı bütçeyi kullanmasına kısıtlama getirmiş ve May'in yeni tavizler için AB ile müzakeresi için kullanabileceği süreyi 3 günle sınırlamıştı.



Parlamento, bu kararlarla May hükümetinin Brexit sürecindeki inisiyatifini kısıtlayarak ipleri önemli ölçüde eline almıştı.



Anlaşmanın kabulü halinde İngiltere 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılmış olacak. Anlaşmanın reddi halinde ise İngiltere'de erken seçim ve yeni referandum gibi bir dizi seçenek masaya gelebilecek.



İngiltere 23 Haziran 2016'daki referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

