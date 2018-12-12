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Theresa May liderlik için mücadele verecek

İngiltere Başbakanı Theresa May:- "(Güven oylaması) Bu yarışta elimden gelen her şeyi yaparak yarışacağım"

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:17
Theresa May liderlik için mücadele verecek

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, hakkında bugün yapılacak parti içi güven oylamasında liderlik için mücadele edeceğini söyledi.

Başbakanlık ofisi "10 Numara" önünde açıklama yapan May, hakkında yapılacak güven oylamasıyla ilgili olarak, "Bu yarışta elimden gelen her şeyi yaparak yarışacağım." dedi.

Brexit sürecinin önemine dikkati çeken May, ülkesinin belirsizliğe tahammülü olmadığını ifade etti.

May, Muhafazakar Partinin yeni bir lider seçmesi halinde İngiltere'nin Brexit sürecini düzenleyen 50. maddeyi uzatmak veya durdurmak zorunda kalabileceğini iddia etti. May, yeni lider seçiminin Brexit'i tamamen durdurabileceğini savundu.

Parti içindeki muhalifler May hakkında güven oylamasına gidilmesi için gereken imza sayısına bugün ulaşmıştı.

May'in liderliğini koruması halinde partisinin ikiye bölünebileceği ve sert Brexitçilerin yeni bir parti kurabileceği belirtiliyor.

May hakkında bugün partinin parlamento grubunda güven oylaması yapılacak.

May'in güven oyu için parti grubundaki 315 milletvekilinin en az 158'inin desteğini alması gerekiyor. May yeterli oyu alması halinde 12 ay boyunca kendisi hakkında güvensizlik oyu istenemiyor.

May, yeterli desteği bulamazsa istifa etmek zorunda ve ardından yapılacak lider seçiminde aday olamıyor.

Liderlik yarışına girebilmek için yeni adayların en az 2 milletvekilinin desteğini alması gerekiyor.

Tek aday olması durumunda aday doğrudan lider olarak seçiliyor. Birden çok aday çıkması halinde ise oylama turları başlıyor. Her turda en az oyu alan aday eleniyor.

Sona kalan 2 adaydan biri bu defa parti üyelerinin katılacağı oylamayla lider seçiliyor.

May, Brexit referandumu sonrasında David Cameron'ın istifa etmesiyle parti içinde lider olarak seçilmişti.

May geçen yıl gittiği erken genel seçimde büyük başarısızlığa uğramış ve partisi tek başına hükümet kuracak sayıda milletvekili çıkaramamıştı. May, Kuzey İrlanda'nın aşırı sağ Demokratik Birlik Partisinin (DUP) dışarıdan desteğiyle azınlık hükümeti kurabilmişti.

May'in AB ile kasım ayında vardığı Brexit anlaşması ülkede hiçbir kesimi memnun edememişti.




Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 12:17
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