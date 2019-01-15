Theresa May hükümeti hakkında güvensizlik oylaması talebi

LONDRA (AA) - İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, Brexit anlaşmasının parlamentoda reddedilmesinin ardından Theresa May hükümeti için güvensizlik oylaması istedi.



İngiliz parlamentosunda bu akşam yapılan oylamada, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasının 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedilmesinin ardından İşçi Partisi, hükümet için güvensizlik oylaması talep etti.



May, oylama sonrası yaptığı konuşmada, hükümeti hakkında güvensizlik oylaması talep edilmesi halinde bunun yarın parlamentoda görüşülebileceğini söylemişti.

May'in bugün parlamentoda aldığı sonuç, İngiliz basını tarafından "tarihi yenilgi" diye niteleniyor.

Kuzey İrlanda'nın Demokratik Birlik Partisinin (DUP) dışarıdan desteğiyle azınlık hükümetine başbakanlık yapan May'in kaderi, yarınki oylamada da bu partinin desteğine bağlı olacak.



DUP'tan yapılan ilk açıklamada, partinin yarınki oylamada May'e güven oyu vererek destek olacağı kaydedildi.



DUP, May'in Brüksel'e giderek daha iyi bir anlaşmayla dönmesini beklediklerini açıkladı.



Theresa May, 2017'de yapılan erken seçimde parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmişti. 650 sandalyeli parlamentoda hükümet kurabilmek için 326 milletvekili gerekirken, Muhafazakar Parti 318'de kalmıştı. May, hükümeti DUP'un 10 milletvekilinin desteğiyle kurabilmişti.



Aşırı sağ çizgideki DUP, aynı zamanda sert Brexit yanlısı politika izliyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, güvensizlik oylamasıyla hükümeti devirerek erken seçime gidilmesi için çaba harcıyor.





