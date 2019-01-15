0553 313 94 23

Theresa May hükümeti hakkında güvensizlik oylaması talebi

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, Brexit anlaşmasının parlamentoda reddedilmesinin ardından Theresa May hükümeti hakkında güvensizlik oylaması talep etti- Oylamanın yarın yapılması öngörülüyor

15 Ocak 2019 Salı 23:50
Theresa May hükümeti hakkında güvensizlik oylaması talebi

LONDRA (AA) - İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, Brexit anlaşmasının parlamentoda reddedilmesinin ardından Theresa May hükümeti için güvensizlik oylaması istedi.

İngiliz parlamentosunda bu akşam yapılan oylamada, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasının 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedilmesinin ardından İşçi Partisi, hükümet için güvensizlik oylaması talep etti.

May, oylama sonrası yaptığı konuşmada, hükümeti hakkında güvensizlik oylaması talep edilmesi halinde bunun yarın parlamentoda görüşülebileceğini söylemişti.

May'in bugün parlamentoda aldığı sonuç, İngiliz basını tarafından "tarihi yenilgi" diye niteleniyor.

Kuzey İrlanda'nın Demokratik Birlik Partisinin (DUP) dışarıdan desteğiyle azınlık hükümetine başbakanlık yapan May'in kaderi, yarınki oylamada da bu partinin desteğine bağlı olacak.

DUP'tan yapılan ilk açıklamada, partinin yarınki oylamada May'e güven oyu vererek destek olacağı kaydedildi.

DUP, May'in Brüksel'e giderek daha iyi bir anlaşmayla dönmesini beklediklerini açıkladı.

Theresa May, 2017'de yapılan erken seçimde parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmişti. 650 sandalyeli parlamentoda hükümet kurabilmek için 326 milletvekili gerekirken, Muhafazakar Parti 318'de kalmıştı. May, hükümeti DUP'un 10 milletvekilinin desteğiyle kurabilmişti.

Aşırı sağ çizgideki DUP, aynı zamanda sert Brexit yanlısı politika izliyor.

Ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, güvensizlik oylamasıyla hükümeti devirerek erken seçime gidilmesi için çaba harcıyor.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 23:50
  1. Brexit
  2. İngiltere
  3. Theresa May

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nairobi'de otele yapılan saldırı
    1. Nairobi'de otele yapılan saldırı
    2. Nevşehir'de eğitime kar engeli
    3. Hava ulaşımına "şiddetli rüzgar" engeli
    4. Sakarya'da eğitime kar engeli
    5. AB İngiltere ile anlaşmasız ayrılığa..
    6. Pompeo'dan İran'ın fırlattığı uzay..
    7. Atiker Konyaspor'da Erzurumspor maçı..
    8. Yemen'de 5 kişi koleradan öldü
    9. "Avrupa için acı bir gün"
    10. Katar'dan Suriyeli mültecilere 50..
    11. GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ocak 2019
    12. Gaziantep'te zincirleme trafik kazası:..
    13. Denizli'de öğrenci servisi devrildi:..
    14. Sudan'da gösterilere göz yaşartıcı..
    15. Trump'tan şoke eden Maduro planı!..
    16. Teknolojinin yıldızlarına müjde! 81..
    17. GÜNCELLEME - Mersin'de kuvvetli..
    18. Theresa May hükümeti hakkında..
    19. Manisa'da korkutan deprem!
    20. Babel resmen Fulham'da!
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Eski CHP'li vekil canlı yayında İzmir adayını açıkladı! İşte o isim
    Eski CHP'li vekil canlı yayında İzmir adayını açıkladı! İşte o isim