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Theresa May, Avrupa Birliği'ne sert çıktı

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile yürüttükleri Brexıt müzakerelerine ilişkin açıklamada bulunarak, "AB şunu anlamalı: ülkemi bölemem, Brexit referandum sonuçlarına karşı gelemem" dedi.

21 Eylül 2018 Cuma 16:40
Theresa May, Avrupa Birliği'ne sert çıktı

Avrupa Birliği ile yürüttükleri Brexıt müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulunan, İngiltere Başbakanı Theresa May, "AB şunu anlamalı: ülkemi bölemem, Brexit referandum sonuçlarına karşı gelemem" dedi.

May, "AB ile Brexit müzakerelerinde çıkmazdayız. AB'ye alternatifleri ilettik, onlardan da alternatifleri duymak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 16:40
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