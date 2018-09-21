Theresa May, Avrupa Birliği'ne sert çıktı
İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile yürüttükleri Brexıt müzakerelerine ilişkin açıklamada bulunarak, "AB şunu anlamalı: ülkemi bölemem, Brexit referandum sonuçlarına karşı gelemem" dedi.21 Eylül 2018 Cuma 16:40
Avrupa Birliği ile yürüttükleri Brexıt müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulunan, İngiltere Başbakanı Theresa May, "AB şunu anlamalı: ülkemi bölemem, Brexit referandum sonuçlarına karşı gelemem" dedi.
May, "AB ile Brexit müzakerelerinde çıkmazdayız. AB'ye alternatifleri ilettik, onlardan da alternatifleri duymak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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