Theresa May, Avrupa Birliği'ne sert çıktı

Avrupa Birliği ile yürüttükleri Brexıt müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulunan, İngiltere Başbakanı Theresa May, "AB şunu anlamalı: ülkemi bölemem, Brexit referandum sonuçlarına karşı gelemem" dedi.

May, "AB ile Brexit müzakerelerinde çıkmazdayız. AB'ye alternatifleri ilettik, onlardan da alternatifleri duymak istiyoruz" ifadelerini kullandı.