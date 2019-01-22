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Theo Eshetu'nun "Yüzler ve Yerler" sergisi açıldı

Video enstalasyon ve portre fotoğraflardan oluşan "Yüzler ve Yerler" başlıklı sergi Akbank Sanat'ta açıldı- Sanatçı Theo Eshetu:- "Birine bir mesaj verme fikrinde değilim, ne hissediyorsam ve ne düşünüyorsam onu yansıtmaya çalıştım"- "Kolay anlaşılan ve güzel görünen bir sergi ama karanlık bir tarafı da var. Karanlık ve aydınlık tarafı arasındaki ilişki, ziyaretçilerin belki de kendi alanlarını bulacakları yerdir"

22 Ocak 2019 Salı 22:25
Theo Eshetu'nun "Yüzler ve Yerler" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Theo Eshetu'nun "Yüzler ve Yerler" başlıklı kişisel sergisi, video enstalasyonlarından oluşan kurgusuyla Akbank Sanat'ta ziyarete açıldı.

Sergide, sanatçının "The Slave Ship" ve portre fotoğraf serisinin eşlik ettiği "Atlas Fractured" video enstalasyonları yer alıyor.

AA muhabirine konuşan Eshetu, serginin insanların nereden geldiği fikri üzerine düşünmesi sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

Hollandalı bir anne ve Etiyopyalı bir babanın çocuğu olarak Londra'da dünyaya gelen sanatçı, "İnsanlar 'Geldiğin yere dön' dediklerine 'Burası neresi ve insanlar neden böyle diyorlar' diye merak ediyorsunuz. Bu 'nereye ait olduğumuz' düşüncesi, sergi fikrinin ortaya çıkmasında etkili oldu." dedi.

Hiç kimsenin tam olarak bir ülkeye ait olmadığını ve kesin 'şuralıyım' diyemediğini savunan Eshetu, sergideki fotoğraflara ilişkin, "Bu fotoğraflar da nereli olduğunu söyleyemeyeceğiniz, şu veya bu kültürden diyemeyeceğiniz insanların fotoğrafları." diye konuştu.

- "Ne hissediyorsam onu yansıtmaya çalıştım"

Serginin özünde bir mesaj olduğunu ama herkesin bu mesajı alamayabileceğini dile getiren Eshetu, "Birine bir mesaj verme fikrinde değilim, ne hissediyorsam ve ne düşünüyorsam onu yansıtmaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

Eshetu, ziyaretçilerin sergiyi beğenmelerini umduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kolay anlaşılan ve güzel görünen bir sergi ama karanlık bir tarafı da var. Karanlık ve aydınlık tarafı arasındaki ilişki, ziyaretçilerin belki de kendi alanlarını bulacakları yerdir."

-Theo Eshetu

Sanatçı, iletişim tasarımı dalındaki lisans derecesini North East London Polytechnic'ten aldıktan sonra, profesyonel hayatının büyük bölümünü Roma’da sürdürdü.

Sanatçının eserleri documenta14, Los Angeles County Museum of Art, LACMA, Şanghay Bienali, Goteburg Bienali, Tate Britain, Kochi-Muziris Bienali, Venedik Bienali, National Museum of African Art, Smithsonian Institution, New York African Film Festivali, Robert Flaherty Film Semineri, Vassar Üniversitesi, Baltimore Museum of Art'ın da arasında bulunduğu pek çok etkinlik ve kurumda sergilendi.

"Yüzler ve Yerler" sergisi, 9 Mart'a kadar Akbank Sanat'ta ziyarete açık olacak.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 22:25
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