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The Woolmark Company, tekstil dünyasını bir araya getirdi

Türk iş dünyasının lider isimleri İstanbul’da gerçekleştirilen " İş Liderleri Forumu’da bir araya geldi.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:23
The Woolmark Company, tekstil dünyasını bir araya getirdi

Türk iş dünyasının lider isimleri İstanbul’da gerçekleştirilen " İş Liderleri Forumu’da bir araya geldi. Forumda konuşan Yarı Küre Genel Müdürü Stuart Ford, "Türkiye ve Avustralya arasında gerçekten iki yönlü bir pazar var. Türkiye üretip bize gönderiyor. Buda çok fazla son tüketiciye kadar ulaşma şansını yakalıyor” dedi.


Tekstil ve Beyaz Eşya Sektöründe faaliyet gösteren iş dünyasının liderleri, Çırağan Sarayı’ndan gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi. İş Liderleri Forumu vesilesiyle, tekstil sektörü vebeyaz eşya sektörünün önde gelenmarka liderlerinin aralarında bulunduğu 40’a yakın iş insanısektörüngeleceğini konuştu.


İş dünyasının önde gelen isimleri için önemli bir networking etkinliği olan ‘İş liderleri Forumu’nun ana konuşmacısı ise Avusturalya Büyükelçiliği’nin Victoria, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye’den Sorumlu Ataşesi Gerard Seeber oldu. Merinos yününün Avustralya ekonomisine sağladığı önemli katkılardan söz eden Gerard Seeber Türkiye ve Avustralya arasındaki iki yönlü ticarete de dikkat çekti. Seeber, “Avustralya dünyanın en büyük yün üreticisi. Dünyanın yağlı yün üretiminin yüzde 25’ine sahip, ve giyilebilir kaliteli yünün de yüzde 95’ine sahip. Bu ihracatın değeri 2018 yılında 4.1 milyar doları aşkındı” diye belirtti.


"Türkiye ve Tekstil; Ayrılmaz ikili”


The Woolmark Company, Batı Yarı Küre Genel Müdürü Stuart Ford ise Türkiye’nin tekstil ve iş dünyasının en prestijli isimleri ile bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek sözlerine başladı. Türkiye’nin tekstil sektöründeki uzmanlığının önemini vurgulayan Ford, “Türkiye ve tekstil sektörü ayrılmaz bir şekilde birbirleriyle bağlantılılar. Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Çünkü biz yünü çok güzel elde etmeyi biliyoruz ama biz bunun işlemesini bilmiyoruz. Türkiye’de konfeksiyoncularla birlikte gerçek bir ürün haline getiriyoruz. Türkiye ve Avustralya arasında gerçekten iki yönlü bir pazar var. Türkiye üretip bize gönderiyor. Buda çok fazla son tüketiciye kadar ulaşma şansını yakalıyor” dedi.


“Türkiye de milyonlarca kumaş üretiliyor”


Merinos yünü gibi lüks segmente ait bir elyafın yüksek kalitede uzmanlar tarafından işlenmesi gerektiğinin altını çizen Ford, “Türkiye de milyonlarca kumaş üretiliyor. Örneğin siz İngiltere’de bir ürün alıyorsunuz, The woolmark company logosunu göreceksiniz ama etiketine baktığınız da Türkiye’de de üretildiğini göreceksiniz. Avustralya, Türkiye’ye çok uzak bir mesafede ama bütün üreticilerin hepsi buradalar. Bu yüzden buraya gelip direk iletişim kurarak aradaki mesafeyi kapatmak istedik” ifadelerinde bulundu.


Kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan The Woolmark Company’nin Batı Yarı Küre Genel Müdürü Stuart Ford, yün ihracatının Avustralya ekonomisine 4 milyar Dolar katkısı olduğunu ve bu anlamda Türkiye gibi bir ülkenin nihai ürün üretiminde önemli bir rol oynadığını belirtti.


“The Woolmark Company Hakkında”


The Woolmark Company Merinos yünü konusunda global bir otoritedir. The Woolmark Company’nin uluslararası tekstil ve moda dünyası ile genişleyen işbirliği ağında, The Woolmark Company Avustralya yününün doğal bir lif ve lüks segmentte yer alan ürünler için önemli bir içerik olduğunu savunmaktadır. The Woolmark Company logosu yüksek kalite, mükemmeliyetin öncülüğü ve çiftlikten nihai ürüne kadar uzanan inovasyon kapsamında dünyanın en çok bilinen ve saygı duyulan logosudur. The Woolmark markası, yaklaşık 60.000 Merinos yün yetiştiricisinin sahip bulunduğu kar amaçsız bir şirket olan Australian Wool Innovation’a (AWI) aittir. AWI’nin vizyonu dünyaya en iyi doğal lifi temin eden enerjik, istikrarlı ve karlı bir Merinos yün sanayisi için önemli bir katkı sahibi olmaktadır.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:23
  1. doğa

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