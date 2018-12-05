0553 313 94 23

The Real Group ilk kez Türkiye'de

Dünyanın en iyi 10 A Capella grubundan biri olarak kabul edilen, "The Real Group" Türkiye'de ilk kez konser verecek

05 Aralık 2018 Çarşamba 17:49
The Real Group ilk kez Türkiye'de

ANKARA (AA) - Dünyanın en iyi 10 A Capella grubundan biri olarak kabul edilen 35 yıllık "The Real Group", Türkiye'de ilk kez konser verecek.

Ünlü grup konserlerini 19 Aralık'ta İzmir'de Olten Filarmoni Orkestrası eşliğinde Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, 20 Aralık'ta ise Orfeon Oda Korosu'nun konuk olduğu konser ile Ankara'da MEB Şura Salonu'nda gerçekleştirecek.

Koro müziğinin önemli isimlerinden Eric Ericson'un 5 üstün yetenekli öğrencisini 1984'te yüreklendirmesi ile Stockholm'de kurulan grup, hiçbir enstrüman kullanmadan sadece sesleriyle yaptıkları müziklerle, caz, pop ve halk müziği harmanlayarak, modern A Capella'nın kilit taşlarından biri haline geldi.

Topluluk özgün bestelerinin yanı sıra pek çok tanınmış eseri tekrar yorumlayarak, her geçen gün daha geniş bir müziksever kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:49
  1. konser
  2. The Real Group

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika’da İsrail’i eleştirmek suç!
    1. Amerika’da İsrail’i eleştirmek suç!
    2. Reyhanlı'da Suriyelilere şok baskın!..
    3. Bakan Pakdemirli liselileri ağırladı
    4. Renklerin bu anlamlarını biliyor..
    5. Türk kahvesinin sadece 40 yıl hatrı yok
    6. İlk Kültür Bakanı Halman'ın vefatının..
    7. Yün yorgan yıkanırken dikkat edilmesi..
    8. "Veliaht Prensin Kaşıkçı cinayetinin..
    9. Şişmanlık anne olmaya engel mi?
    10. Güçlü bir kadında bulunan 6 özellik
    11. MHK'nın eğitim seminerleri sona erdi
    12. Kremalı karnabahar çorbası
    13. Afrika ülkesinde bina çöktü! Çok..
    14. Nijerya'da bina çöktü: 17 ölü
    15. Kola şişesinden çıkan cisim hayrete..
    16. Çocuğunuzu bu yöntemlerle..
    17. YÖK'ten Namık Kemal Üniversitesine..
    18. Bodrum'da tefeciliğe 2 tutuklama
    19. Bebeğiniz sebepsiz yere ağlıyorsa…
    20. Lübnan Meclis Başkanı Berri'den..
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum