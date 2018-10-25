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The Guardian'da Kaşıkçı tepkisi! Yazıklar olsun

İngiliz gazetesi Guardian'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çarpıcı bir haber yayınlandı.

25 Ekim 2018 Perşembe 10:07
The Guardian'da Kaşıkçı tepkisi! Yazıklar olsun

İngiltere'nin en çok okunan gazetelerinden Guardian yazarları Owen Jones köşe yazısında kendi ülkesinin Suudi Arabistan'a olan tavrına büyük tepki gösterdi.

Jones yazısında, "Yönetici elitlerimizle muhaliflerin kafasını kesen, terör ihraç eden ve Yemen'de çocukları katleden bu rejim arasındaki bağlar, kesmek için fazlasıyla kârlı" ifadelerine yer veren yazar yapılan silah anlaşmalarına tepki gösterdi.

SUUDİ REJİMİ İNGİLİZ VEKİLLERİ FONLUYOR: Yazar ayrıca Suudi Arabistan rejiminin İngiliz milletvekillerine kaynak aktardığını söyledi. Jones'a göre Suudi rejiminden para alan milletvekillerinin çoğu iktidardaki muhafazakar milletvekillerinden oluşuyor. Hatta aralarında İşçi Partisi'nden olanlar da var.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 10:07
  1. ingiltere
  2. suudi arabistan

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