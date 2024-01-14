The Guardian yazdı: Davayı Güney Afrika böyle açtı ama İsrail'i sanık o koltuğa oturtan Netanyahu! Kafaları Karıştırdı

The Guardian'ın köşe yazarı Jonathan Freedland, Uluslararası Adalet Divanı'nda bu hafta görülen soykırım davasını yazdı. Freedland'e göre İsrail'in sanık sandalyesine oturmasına ve halkının böyle bir utancı yaşamasına neden olan kişi Binyamin Netanyahu

O odada çok fazla tarih ve çok fazla trajedi vardı. Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı (UAD), iki gün boyunca, iki ulus arasındaki bir çatışmaya tanıklık etti. Bir köşede, sadece bir nesil önce ırkçılığın kötülüğünün evrensel stenografisi olan apartheid'dan kurtulan Güney Afrika. Diğer köşede ise Nazilerin 6 milyon Yahudi'yi katletmesinden ve Yahudi halkını yeryüzünden silme girişiminden sadece üç yıl sonra kurulan İsrail. Küresel bir mahkeme salonunda, bu iki büyük suçun izlerini taşıyanlar karşı karşıya geldi ve biri diğerini en ağır suç olan soykırımla suçladı.

İkili hiç tartışmadı. Çapraz sorgulama ya da ileri geri konuşma olmadı. Bunun yerine perşembe sabahı Güney Afrika'nın hukuk ekibinin İsrail'in Hamas'a karşı yürüttüğü savaşın bir halkı tamamen ya da kısmen yok etme girişimi olan soykırıma vardığını savunmak için üç saati vardı. Bu, Holokost'un ardından ve bir daha böyle bir şeyin yaşanmamasını sağlamak amacıyla 1948'de dünya tarafından kabul edilen soykırım sözleşmesinin dili. Cuma günü İsrail'in kendini savunmak için üç saati vardı. Mahkemenin dinledikleri, sanki iki farklı evrenden gelmiş gibi tamamen farklı iki anlatıydı. İki oturumu takip etmek, soyut hukuk ve adalet ideallerinin siyasetin somut gerçekleriyle nerede çarpıştığını görmek ve yükselen bir öfke duygusu hissetmek demekti.

"Soykırımın yasal tanımını karşılıyor"

Güney Afrika davasını Gazze'deki Filistinlilerin çektiği acıların büyüklüğü üzerine kurdu: Hamas tarafından yönetilen sağlık bakanlığına göre çoğu sivil 23 bin 500 kişi öldü. Evler yıkıldı, mahalleler yerle bir oldu. Nüfusun büyük bir çoğunluğu yerinden edildi. Birçoğu yeterli yiyecek, su veya ilaçtan mahrum olarak umutsuz koşullar içinde yaşıyor. Bu acıların bir tesadüf olmadığını, aksine İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri yok etme niyetinin bir ürünü olduğunu savunan rapor, İsrailli yetkililerin Gazze'yi dümdüz etme, bombalama ya da silme vaadiyle yaptıkları bir dizi kan dondurucu açıklamanın da bunu gösterdiğini ileri sürdü. Güney Afrikalı avukatlar, bu davranış biçimi ve niyet kombinasyonunun soykırımın yasal tanımını karşıladığını söyledi.

İsrail'in argümanı, Yediot gazetesinin perşembe günkü baskısında yer alan bir karikatürle daha onlar argümanlarını ortaya koymadan gösterildi. Karikatürde, UAD kürsüsü önünde diz çökmüş, kanlar içinde ve yara bere içindeki dört kadın (Gazze'de Hamas tarafından tutulan İsrailli rehineler) bir yargıç tarafından "Savunmanız için ne söyleyeceksiniz?" diye sorulurken gösteriliyordu.

İsrail kendini koruma savaşı verdiğini söylüyor. Niyeti Gazze'deki Filistinlileri yok etmek değil, 7 Ekim'de İsrail'in güneyinde çoğu sivil bin 200'den fazla insanı öldüren, tecavüz eden ya da sakat bırakan Hamas savaş gücünü yenilgiye uğratmak. Evet, bu çabanın binlerce Filistinlinin hayatına mal olduğunu kabul ediyor ancak bu, savaş ahlakı konusunda seçkin bir filozof olan Michael Walzer'in Hamas tarafından kurulan asimetri tuzağı olarak adlandırdığı şeyin hatası.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Hamas böyle tasarladı"

Bu hafta Walzer'la konuştum ve Hamas'ın ekipmanlarını Gazze'nin sivil altyapısına yerleştirdiğini belirterek "İsrail'in sadece sivilleri öldürerek savaşabileceği bir savaş tasarladı" dedi. Lahey'deki İsrailli avukatlar da bu mantığı yineledi.

Ayrıca, İsrail'in Filistinlilere düzenli olarak zarar görmemeleri için uyarılarda bulunduğunu, bunun da soykırım yapmaya kararlı bir devletin yapacağı bir şey olmadığını eklediler. Bu politikacıların ve diğerlerinin açıklamalarına gelince, avukatlar çoğunun savaşı yönlendirmede hiçbir rolü olmayan uç figürler olduğunda ısrar ettiler ve örneğin savunma bakanı Gazze'deki "insan hayvanlardan" bahsettiğinde kastettiği şeyin Hamas olduğunu söylediler. Ana hatlarıyla iki anlatı bunlardı. Hangisini haklı göreceğiniz, dünyayı nasıl gördüğünüze bağlı olacak ve bir şeyleri açığa çıkaracaktır. Ancak kanun, sadece öznel görüşlerin üzerine çıkmayı amaçlamıyor.

Dava yeterli mi?

Güney Afrika'nın açtığı davaya ilişkin doğru hukuki yargı ne? Uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku alanında çalışan bazı uzmanlar İsrail'in ahlaki ve hukuki çizgiyi nerede ve nasıl aştığını ortaya koyduğu için davayı alkışlarken, aralarında İsrail hükümetini desteklemeyenlerin de bulunduğu diğer bazı uzmanlar ise davanın yeterli olmadığını düşünüyor.

Eğer Güney Afrika İsrail'i savaş suçları ve hatta insanlığa karşı suç işlemekle itham etseydi, bana söylediklerine göre pozisyon daha güçlü olurdu. Ancak UAD'nin önüne çıkabilmek için soykırım iddiasında bulunmanız gerekiyor ve bu davada bu çıta aşılamıyor. İsrail'in 7 Ekim'de gerçekten saldırıya uğradığı göz önüne alındığında, mahkemenin meşru müdafaa olmadığı sonucuna varmakta zorlanacağını söylüyorlar.

gazeteoksijen'nin derlediği haberde: Hamas'a, 7 Ekim'deki ölümcül saldırısı Gazze'ye korkunç bir intikam getirdi. Hamas'ın yurtdışında güvende olan liderlerine ve yeraltı şehirlerinde korunan Hamas adamlarına değil, arkalarına saklandıkları ve gidecek başka yerleri olmayan sivillere ateş yağdırdı. Ve tabii İsrail tarihinin en kötü, en aşırı hükümetinin lideri Binyamin Netanyahu'ya duyulan öfke bunu yaptı. Bu öfkenin nedeni Gazze'yi insani ihtiyaçlardan mahrum bırakan ve Walzer'in ifadesiyle Netanyahu'nun, "sadece sivil halka zarar verebilecek, Hamas'a zarar veremeyecek" bir kuşatma uyguladığı için ifadelerine yer verildi.

Netanyahu, bağnazlığı sınır tanımayan ve Lahey'de söylemleri delil olarak kullanılan aşırı milliyetçi bir aşırı sağı iktidara getirerek bu davanın kapısını açtı. Bunu yaptı çünkü iktidarda kalmak ve hapse girmemek için onların oylarına ihtiyacı var. Ancak hem Gazze halkı hem de liderlik ettiğini iddia ettiği halk için bedeli daha ağır olamazdı.