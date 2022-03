The Batman Zoe Kravitz kimdir, nereli kaç yaşında? The Batman oyuncuları!

The Batman'in galası beklenen ilgilyi görmesinden sonra The Batman oyuncuları da merak edilir oldu. Robert Pattinson'ın oynadığı The Batman filminde ünlü İngiliz oyuncu Robert Pattinson Batman karakterine hayat verdi. Filmde Cat Woman (Kedi Kadın) karakterini Zoe Kravitz oynadı. Peki The Batman filminde cat woman karakteri Kravitz kimdir, nereli kaç yaşında?

Zoe Kravitz kimdir?

Zoe Kravitz 1 Aralık 1988 tarihinde Los Angeles'ta dünyaya geldi. ABD'li oyuncu Lisa Bonet ve rock müziğin efsane ismi Lenny Kravitz'in kızı olan Zoe Kravitz güzelliğinin yanında başarılı kariyeri ile de dikkat çekiyor. İlk oyunculuk deneyimini romantik komedi filmi No Reservations ile yapan Kravitz, süper kahraman filmi X-Men: First Class'de Angel Salvadore ile akıllara kazındı. Bu rolüyle Teen Choice Ödülü ve Scream Ödülü'nü kazandı.

Zoe Kravitz hangi filmlerde oynadı?

Aşk Tarifi (No Reservations)

İçindeki Yabancı(The Brave One)

Lise Ateşi(Assassination of a High School President)

Arıza Aile(Birds of America)

En İyisi (The Greatest)

X-Men: Birinci Sınıf (X men first class)

Good Kill Mad Max: Fury Road

Fantastik Canavarlar ve Nerede Bulunurlar? (Fantastic Beasts and Where to Find Them)

Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)

The Batman oyuncuları kimler?

The Batman 4 Mart 2022 tarihinde vizyona girdi. IMdb puanı 8.8 olan filmin oyuncuları merak konusu oldu. İşte Batman oyuncuları:

Robert Pattinson - Bruce Wayne Batman: Sosyetik bir milyarder ve Wayne Enterprises'ın varisi. Kendisini Gotham City'nin suçlu yeraltı dünyasından maskeli bir kanunsuz olarak korumaya adamıştır. Batman filmde yaklaşık 30 yaşındadır ve ne deneyimli bir süper kahraman ne de bir suç savaşçısı olarak acemidir.

Zoë Kravitz - Selina Kyle (Kedi Kadın) Ev hırsızı. Daha önce Lego Batman Filmi'nde (2017) karakteri seslendiren Kravitz, erkekliği temsil eden Batman'in aksine, Kedi Kadın'ın kadınlığın gücünü temsil ettiğini ve "bence erkeksi güçten farklı bir güç. Biraz daha karmaşık ve daha yumuşak" olduğunu söyledi. Kravitz, Batman Dönüyor'da (1992) karakteri canlandıran Michelle Pfeiffer'dan ilham aldı ve "Year One" (1987) Batman çizgi roman serisini hazırlık aşamasında okudu.

Paul Dano - Edward Nashton- Bulmacacı: Bilmecelere takıntılı yeni ortaya çıkan bir suçlu. The Batman'de karakter, Zodiac Katili ile karşılaştırılan bir seri katil olarak tasvir edilir. Reeves'e göre, Bulmacacı filmin ana düşmanı olacak.

Jeffrey Wright - James Gordon: Gotham City Polis Departmanı'nda çalışan Batman müttefiki. Wright, karakteri canlandıran ilk siyahi aktördür.

John Turturro - Carmine Falcone: Gotham'da bir suç lordu.

Peter Sarsgaard - Gil Colson: Gotham'ın bölge savcısı.

Barry Keoghan - Stanley Merkel: Gotham Polis Departmanı memuru.

Jayme Lawson - Bella Reál: Gotham'da bir belediye başkanı adayı.

Andy Serkis - Alfred Pennyworth: Batman'in uşağı ve akıl hocası.

Colin Farrell - Oswald "Oz" Cobblepot - Penguen: Başarıya doğru ilerleyen bir suç lordu. Reeves'e göre film, Cobblepot'un Penguen olarak anılmaktan hoşlanmadığı bir zamanda geçmektedir. Farrell rol için kilo aldı ve protez bazlı makyaj kullandı

The Batman konusu ne?

Robert Patttinson ve Zoe Kravitz başrolünde yer aldığı The Batman tüm dünyada vizyona girdi. Büyük beğeni toplayan filmin hayranları oyunculuklar ve hikayeye de tam not verdi. The Batman, suçluların kalplerine korku salan Batman'in Riddler isimli bir seri katille mücadelesini konu ediyor.