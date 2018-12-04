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The Banker'in "Arnavutluk’ta Yılın Bankası" ödülü yeniden BKT'nin

Çalık Grubu'nun Arnavutluk ve Kosova’da faaliyet gösteren Bağlı Ortaklığı Banka Kombetare Tregtare-BKT (Milli Ticaret Bankası), İngiltere’nin en prestijli gazetelerinden Financial Times tarafından yayınlanan The Banker Dergisi tarafından verilen “Arnavutluk’ta Yılın Bankası” ödülünü yeniden kazandı

04 Aralık 2018 Salı 11:59
The Banker'in "Arnavutluk’ta Yılın Bankası" ödülü yeniden BKT'nin

İSTANBUL (AA) - Çalık Grubu'nun Arnavutluk ve Kosova’da faaliyet gösteren Bağlı Ortaklığı Banka Kombetare Tregtare-BKT (Milli Ticaret Bankası), İngiltere’nin en prestijli gazetelerinden Financial Times tarafından yayınlanan The Banker Dergisi tarafından verilen “Arnavutluk’ta Yılın Bankası” ödülünü yeniden kazandı.

Çalık Holding'den yapılan açıklamaya göre, Çalık Grubu'nun Arnavutluk ve Kosova’da faaliyet gösteren Bağlı Ortaklığı Banka Kombetare Tregtare-BKT (Milli Ticaret Bankası), İngiltere’nin en prestijli gazetelerinden Financial Times tarafından yayınlanan The Banker Dergisi tarafından verilen “Arnavutluk’ta Yılın Bankası” ödülüne yeniden layık görüldü.

The Banker’in verdiği en iyi banka ödülü, bir kez daha dünyanın önde gelen finans kurumlarının bankacılıkta mükemmellik standartlarına göre değerlendirilmesi sonucu verildi. Ödül, BKT Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Usta ile BKT Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi Seyhan Pencablıgil’e Londra’da yapılan törende takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktifbank Yönetim Kurulu Başkanvekili ve BKT Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Usta, şunları kaydetti:

“Arnavutluk bankacılık sisteminde BKT’nin liderlik konumunu teyit eden, Arnavutluk’ta Yılın Bankası ödülünü 9’uncu kez almak beni son derece mutlu etti. BKT, Arnavutluk’un en değerli markalarından biridir ve BKT’nin taahhüdü, ülkede ekonomik büyümeyi ve gelişmeyi desteklemek, ülke fertleri için yeni ekonomik imkanlar yaratmak ve bankacılığın yeni nesillerine ilham olmak suretiyle bunu daha da iyileştirme yolunda adımlar atmaktır. BKT’de böyle bir başarıyı elde etmek için çok çalışmak, azim, sebat ve vizyonun gerekliliğini anladık ve böylesine azimli bir çalışmanın ödülle taçlandırılmış olması bizi ziyadesi ile memnun etti.”

BKT CEO'su ve Yönetim Kurulu üyesi Seyhan Pencablıgil ise “BKT çalışanları adına, bu muhteşem ödül için şükranlarımı sunuyorum. Onların azmi ve mükemmeliyeti bize bu ödülü getirdi. Arnavutluk’un en eski bankası olmanın onurunu taşırken bir taraftan da inovasyon öncüsü olmak için sürekli ileri teknoloji yatırımları yapıyoruz. Biz daima mevcut şöhretimize güvenmenin bizi başarıya ulaştırmayacağı ve gelecekteki refahımızı asla garanti etmeyeceğini ispat ettik. Bu yüzden, mükemmelliğin en üst standartlarına ulaşma azmimizi korumaya ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

The Banker’in “Yılın Bankası” ödülü ile birlikte, BKT yine bu yıl bankacılık endüstrisinin diğer bir büyük ödülü olan EMEA Finance “Arnavutluk’un en iyi bankası” ödülünü ve JCR Avrasya’dan AAA (Alb) notunu aldı.


Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 11:59
  1. Arnavutluk
  2. çalık holding
  3. The Banker

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