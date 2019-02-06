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Thatcher'ın heykeli doğduğu kasabaya dikilecek

İngiltere'nin eski başbakanlarından Margaret Thatcher'ın heykelinin daha önce planlandığı şekilde Parlamento Meydanı'na değil, Thatcher'ın doğduğu kasaba Grantham’a dikilmesi kararlaştırıldı

06 Şubat 2019 Çarşamba 19:38
Thatcher'ın heykeli doğduğu kasabaya dikilecek

LONDRA (AA) - İngiltere'nin eski başbakanlarından Margaret Thatcher'ın heykelinin daha önce planlandığı şekilde Parlamento Meydanı'na değil, Thatcher'ın doğduğu kasaba Grantham’a dikilmesi kararlaştırıldı.

Grantham'ın bağlı olduğu South Kesteven Bölge Belediye Meclisi, Thatcher heykelinin kasabanın St Peter's Hill semtine dikilmesine onay verdi.

Thatcher'ın 3,2 metrelik heykeli 1925'te doğduğu kentte ünlü fizikçi Isaac Newton'ın heykelinin yanında yer alacak. Newton da kasabada bir dönem eğitim görmüştü.

Kent polisinin, 300 bin sterline mal olan heykelin saldırıya uğramasını zorlaştırmak için yüksek bir kaideye yerleştirilmesi tavsiyesi ise dikkate alınmadı.

- "Tartışmalı siyasetçi"

İngiltere'nin ilk kadın başbakanı Thatcher'ın Kamu Anıtları Vakfı tarafından sipariş edilen ve heykeltıraş Douglas Jennings tarafından yapılan bronz heykelinin Londra'da İngiliz parlamentosunun önündeki Parlamento Meydanı'na dikilmesi planlanıyordu.

Ancak plan, Thatcher'ın "tartışmalı bir siyasetçi" olması ve heykelin protestocular tarafından tahrip edilme ihtimalinin yüksekliği dikkate alınarak değiştirilmişti.

Thorney Island Society adlı yerel bir dernek, heykelin halihazırda 11 heykele ev sahipliği yapan meydana dikilmesine itiraz etmişti.

Dernekten yapılan açıklamada, Parlemento Meydanı'na heykeli dikilecek kişilerin ölümlerinin üzerinden en az 10 yıl geçmiş olmasını gerektiren düzenleme hatırlatılarak, 2013 yılında 87 yaşında hayatını kaybeden Thatcher'ın bu kurala uymadığı kaydedilmişti.

İngiliz Parlamentosu'nun arazi yönetimi de meydanda yeterince heykel bulunduğu ve Thatcher'ın halihazırda bir heykelinin parlamento binası içinde yer aldığı açıklamasını yaparak, yeni heykelin dikilmesine itiraz etmişti.

- May destek vermişti

Başbakan Theresa May ise heykel projesine destek vererek, "Tahrip edilme riskinin, Thatcher'ın heykelinin dikilmesinin önünde bir engel teşkil ettiği savunulmamalı." demişti.

İngiltere'de özelleştirme politikalarının mimarı olan Margaret Thatcher, 1979-1990 yıllarında başbakanlık yapmıştı. Sert liderlik tarzı nedeniyle "Demir Leydi" lakabıyla anılan Thatcher'ın, refah devletini küçülten, devletin ekonomiye müdahalesini azaltan ve işçi sendikalarını marjinalleştiren ekonomi politikaları, dünya siyasetine "Thatcherism" adıyla yerleşmişti.

Thatcher'ın Londra'da bir kütüphanede bulunan İtalyan mermerinden 50 bin sterlin değerindeki heykeli 2002 yılında bir protestocunun hedefi olmuş, saldırıda heykelin kafası koparılmıştı.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 19:38
  1. Grantham
  2. İngiltere
  3. Londra
  4. Margaret Thatcher

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