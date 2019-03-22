TGS tarihi güne hazır

Türkiye’nin lider yer hizmetleri kuruluşlarından TurkishGroundServices’ın (TGS) yöneticileri, cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan İstanbul Havalimanı’na büyük taşınma öncesinde bir araya geldi.

20 Mart’ta düzenlenen “Güçlü Takım, Büyük Hedefler” başlıklı toplantıda tarihi taşınma süreciyle ilgili detayları paylaşan TGS Genel Müdürü Nurzat Erkal, TGS yöneticilerinin uzun zamandır bu sürece odaklandığını, şirket olarak motivasyonlarının en üst seviyede olduğunu söyledi. Erkal, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaparken ‘Zafer Anıtı’ olarak adlandırdığı yeni yuvamızda ciddiyetle ve disiplin içinde işimize yoğunlaşırken, yolcularımıza en üst seviyede hizmeti güler yüzle vermemiz gerekiyor. Biz TGS ailesi olarak, İstanbul Havalimanı’na taşınma sürecinde ve sonrasında operasyonların en iyi şekilde devam etmesi için ciddi bir motivasyona sahibiz‘ dedi.

"TGS’den memnun olan yolcu THY’den de memnun demektir”

TGS yöneticileriyle bir araya geldiği toplantıda düşüncelerini dile getiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ise yolcuların havalimanına girdiği ilk andan, valizini alıp çıktığı son ana dek TGS’nin çok büyük sorumluluklar üstlendiğinin altını çizerek, “Yolcu, TGS’den memnun ise Türk Hava Yolları’ndan memnun olmuş demektir” sözleriyle TGS’nin önemini vurguladı.

Aynı zamanda TGS’nin de Yönetim Kurulu Başkanı olan İlker Aycı, “Bu bağlamda büyük göçte de TGS’ye çok büyük görev ve sorumluluk düşmektedir, sizlere inancım 9 yıldır olduğu gibi bundan sonrası için de tamdır. Bu büyük sorumlulukta omuz omuza, etle tırnak olup sahada sizlerle beraber ter dökmeye hazırım. Yeter ki bize gözlerini diken tüm dünyaya karşı birlik olalım, güçlü olalım ve asla yılmayalım. Türk Hava Yolları’nın 86. yılında, dünya sivil havacılığının en büyük sahnesi olan İstanbul Havalimanımızda yeni tarihi başarıların ilk adımını atalım. İstanbul Havalimanı’nın 5-6 Nisan’da yapılacak olan tam kapasite taşınmayla birlikte turizmin, fuarcılığın ve ihracatın artarak ülke ekonomimize büyük faydalar sağlamasını diliyorum” dedi.

"İnsanı ‘kaynak’ olarak değil, ‘kıymet’ olarak nitelendiriyoruz"

2018 yılı istatistiklerini değerlendiren TGS Genel Müdürü Nurzat Erkal, 2018 yılında 105 milyon yolcuya hizmet verdik. Atatürk Havalimanı’ndaki bu büyük operasyon 6 Nisan itibarıyla İstanbul Havalimanı’na transfer ediliyor. İnsan kaynağı değil, insan kıymeti derken siz TGS’deki yöneticiler bu işin ana taşıyıcısı hükmündesiniz, İstanbul Havalimanı’na geçiş ve sonraki süreçte size bağlı olarak çalışan memur ve işçi arkadaşlarımıza rehberlik yapmakla mükellefsiniz. Bu bilinçle hareket edersek çok büyük başarılara imza atmış olacağız” şeklinde konuştu.

“Bir olursak yapamayacağımız bir şey yok”

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA’nın Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, TGS yöneticilerine yaptığı konuşmada İstanbul Havalimanı hakkında detaylı bilgi verdi. Büyükkaytan, “İstanbul Havalimanı’na taşınmaya çok az bir süre kaldığı şu günlerde tüm dünyanın gözü üzerimizde, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da sık sık kullandığı Hacı Bektaşi Veli’nin sözündeki gibi ‘Bir olalım, iri olalım, diri olalım. TGS ailesinin bugüne kadarki başarıları bize, bir ve beraber olursak başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığını gösteriyor” dedi.

“Takım ruhunu yakalayanlar başarır”

TGS yöneticilerinin motivasyon buluşmasına misafir olarak katılan ve spordaki tecrübelerini yöneticilerle paylaşan Türkiye Basketbol Milli Takımı’nın efsanevi koçu Çetin Yılmaz, TGS’yi şampiyon bir takıma benzetti. Başarılı olmak için iyi bir takım olma zorunluluğunun altını çizen Yılmaz, “Takım ruhunu yakaladığınızda başarı mutlaka peşinizden gelir” dedi.

Büyük göç öncesi genel değerlendirmenin yapıldığı toplantıya Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, TGS Genel Müdürü Nurzat Erkal, Türk Hava Yolları Genel Müdür (İnsan Kaynakları) Yardımcısı Abdülkerim Çay, İGA Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan’ın yanı sıra operasyonda görev yapan tüm TGS yöneticileri katıldı.