TGK’dan AA’ya saldırıya kınama Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı, İsrail’in Gazze’de Anadolu Ajansı’nın bürosuna yaptığı saldırıyı kınadı.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı, İsrail’in Gazze’de Anadolu Ajansı’nın bürosuna yaptığı saldırıyı kınadı.

Saldırının haber alma özgürlüğüne vurulan bir darbe olduğuna dikkat çeken Nuri Kolaylı, "İsrail’in Anadolu Ajansı’nın Gazze’deki ofisinin bulunduğu binayı vurduğunu üzülerek haber aldık. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halkın haber alma özgürlüğüne yönelik saldırılar asla kabul edilemez. Başta Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı olmak üzere ajans çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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