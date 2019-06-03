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TGF'den Erdoğan'a hakaret eden Yunan gazetesine tepki

03 Haziran 2019 Pazartesi 10:56
TGF'den Erdoğan'a hakaret eden Yunan gazetesine tepki

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF), Yunanistan'da yayın yapan bir gazetede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret, saldırı ve saygısızlık içeren haber ve fotoğrafa yer verilmesine tepki gösterdi.

TGF Başkanı Yılmaz Karaca, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a basın yoluyla yapılan hakaret ve saldırının Türk halkına yapılmış olduğunu belirtti.

Erdoğan'a yönelik hakaret, saldırı ve saygısızlık içeren haber ve fotoğrafa yer veren gazetenin, dünya basın tarihine ''kara bir leke'' olarak geçtiğini dile getiren Karaca, şunları kaydetti:

"Makelio adlı paçavranın haberi, dünya basın tarihine geçen kara bir lekedir. Gazetecilikle uzaktan yakından alakası olmayan bu habercilik biçimi, silahın açıkça kağıda dönüşmüş şeklidir. Ha tabancayı doğrultup tetiği çekmişsin, ha böyle doğrudan şiddet içerip, ölüm kusan bir haber yapmışsın. Hiç farkı yok. Bunun amacı, geçmişteki yaraları zaten tam anlamıyla saramamış olan her iki ülke halkında kin ve nefret tohumlarını bir kez daha ekip, tarihsel düşmanlığı hortlatmaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan saldırı, hakaret ve saygısızlık, doğrudan Türk halkına yapılmış demektir. Şiddetle kınıyoruz. TGF olarak Yunan Hükümet yetkililerini acilen gereğini yapmaya çağırıyor, halen daha var olduğuna inandığımız evrensel basın etik kurallarını savunan Yunan basın meslek kuruluşları ile kişi hak ve özgürlüklerine duyarlı Yunanlı gazetecileri derhal göreve davet ediyoruz."

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:56
  1. Nevşehir
  2. TGF Başkanı Yılmaz Karaca

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