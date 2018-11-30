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TGDF yeni yönetimi belli oldu

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun (TGDF) yeni yönetimi belli olurken, yönetim kuruluna 7 yeni isim seçildi

30 Kasım 2018 Cuma 11:31
TGDF yeni yönetimi belli oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun (TGDF) yeni yönetimi belli oldu.

TGDF'den yapılan açıklamaya göre, sektör İstanbul’da düzenlenen 6'ncı Olağan Genel Kurul Toplantısında Başkan Şemsi Kopuz ile yoluna devam etme kararı alırken, yönetim kuruluna 7 yeni isim seçildi. Toplantıda federasyonun önceki dönemde yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verildi ve yeni dönem için yönetim kurulu belirlendi.


- "Türkiye ve dünyanın geleceği için çaba gösteriyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen TGDF Başkanı Şemsi Kopuz, katılımcılara son üç yıllık dönem hakkında bilgi verdi. Dünyanın ekonomik, politik ve çevresel anlamda zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Kopuz, bu durumun etkilerinin bölge ve ülkede de hissedilmeye başladığını vurguladı.

İklim değişikliği ve dünya nüfusundaki artışın, insanların yeterli miktar ve kalitede yiyecek ve içeceğe erişimi açısından risk oluşturduğunu aktaran Kopuz, sektör olarak Türkiye'nin ve dünyanın geleceğini güvence altına alacak adımlar atma yönünde çaba gösterdiklerini ifade etti.

Kopuz, halihazırda bölgede ve dünyada süren çatışmalar sonucunda milyonlarca insanın açlığa mahkum olduğunun altını çizerek, iklim değişikliğinin olumsuz sonuçları ve küresel gelir dağılımdaki dengesizliğin eklenmesi ile sürdürülebilir kalkınmanın öneminin daha da belirginleştiğini kaydetti.

Türk gıda ve içecek sektörünün özellikle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlere dikkati çeken Kopuz, tarım ve gıda sektöründe kaynakların verimli kullanılması, kayıp ve atıkların önlenerek ekonomiye geri kazandırılması, önlenemeyen atıkların değerlendirilmesi konularında girişimlerde bulunduklarını dile getirdi.

Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden başkanlık görevine seçilen Kopuz, federasyonun yeni yönetimle hız kesmeden yoluna devam edeceğini belirterek, TGDF’nin; toplum sağlığını ve sürdürülebilir kalkınmayı ön planda tutan vizyonu ile geleceğe yürüyeceğini ve küresel anlamda rekabet gücü olan bir sektör için yeni yönetimle aynı şevkle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Verilen bilgiye göre, TGDF 6'ncı Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Şemsi Kopuz, Rint Akyüz, Ersin Taranoğlu, Ayhan Sümerli, Ebru Şenel Erim, Tülay Aktan, Hakan Turan, Tarık Tezel, Sinan Cem Şahin, Mahmut Atom Duruk ve Kürşat Abidin Apan."

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 11:31
  1. Şemsi Kopuz
  2. TGDF

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