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TGC, başörtülü gazeteciyi üye yaptı

Doğan Grubu çalışanı Nail Güreli’nin başkanı olduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Balotaj Kurulu, Zaman Gazetesi muhabiri Gülizar Baki’nin başörtülü fotoğrafla yaptığı cemiyete üyelik başvurusunu 7 Ekim günlü toplantısında reddetmişti

14 Ekim 2010 Perşembe 09:00
TGC, başörtülü gazeteciyi üye yaptı

Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine, konuyu TGC Yönetim Kurulu’nda ele almaya karar veren Gazeteciler Cemiyeti, önceki gün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında Gülizar Baki’nin başvurusunu görüştü. Toplantıda, söz konusu muhabirin cemiyete üye kabul edilmesine karar verildi. Böylelikle TGC’ye üyeliği kabul edilen ilk başörtülü gazeteci Gülizar Baki oldu. TGC Başkan Yardımcısı Turgay Olcayto konuyla ilgili olarak Yeni Akit’e yaptığı açıklamada, başörtülü gazeteci Gülizar Baki’nin cemiyete kabul edildiğini doğruladı. Olcayto, Balotaj Kurulu’nda bir hatadan dolayı gazetecinin ilk etapta cemiyete üye olarak kabul edilmediğini kaydetti. Balotaj Kurulu’nun gazetecinin başvurusunu, basın kartında başı açık fotoğraf bulunmasına rağmen cemiyete üyelik başvurusunda başı kapalı fotoğraf vermesi sebebiyle olumsuz sonuçlandırdığı öğrenilmişti.

ANKARA GAZETECİLER CEMİYETİ NE YAPACAK?

TGC’nin başörtülü gazetecilere uyguladığı yasağı kaldırmasından sonra gözler diğer illerdeki gazeteciler cemiyetlerine çevrildi. Nazmi Bilgin’in başkanlığını yaptığı Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin de başörtülü gazetecileri üyeliğe kabul etmediği biliniyor. Ankara Gazeteciler Cemiyeti’nin de bu yönde karar alabileceği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 19:19
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