TFMD’den İHA’ya 3 ödül

Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin (TFMD) düzenlediği "Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019 Ödülleri" sahiplerine ulaştı. Bu yıl düzenlenen törenle İhlas Haber Ajansı’na 3 ödül birden verildi.

TFMD’nin 35’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara’da bir otelde "Spor Toto Yılın Basın Fotoğrafları 2019 Ödül Töreni" düzenlendi.

Düzenlenen ödül törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, AB Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve TFMD Başkanı Rıza Özel katıldı.

"Sizler çektiğiniz fotoğraflarla siyaseti, sanatı, sporu, magazini, bilimi, teknolojiyi göstermekle kalmıyor, anı ölümsüzleştiriyor, benliğimizde kalıcı izler bırakıyorsunuz"

Ödül töreninin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gazeteciliğin dünyanın hem zor hem de en keyifli mesleklerinden biri olduğunu söyledi. Gazetecilerin en meşakkatli görevleri üstlenen emekçiler olduğunu aktaran Bakan Varank, kendisinin de çalışma arkadaşlarını gördüğünü ve buna yakından şahit olduğunu ifade ederek, "Sizler çektiğiniz fotoğraflarla siyaseti, sanatı, sporu, magazini, bilimi, teknolojiyi göstermekle kalmıyor, anı ölümsüzleştiriyor, benliğimizde kalıcı izler bırakıyorsunuz. Sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yerinde alın teri döküyor, sayfalara sığmayacak olanları tek bir fotoğraf karesine sığdırarak hafızalarımıza kazıyorsunuz. Bu anlamda en hayati kamu hizmetlerinden birini yerine getiriyorsunuz. Tüm foto muhabirleri emekçilerimize yüklendikleri anlamlı misyonlarından dolayı takdir ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Antalya’da Bey Dağları’nda bulunan Saklıkent’te "Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenlikleri" düzenlendiğini anlatan Bakan Varank, şenliğin Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla yapılacağını bildirdi.

Şenliğin bu yıl 1-4 Ağustos tarihlerinde yapılacağını anımsatan Bakan Varank, etkinliğin öncekilerden farklı olarak bin kişiyle gerçekleştirileceğini belirterek, gazetecileri şenliğe davet etti.

Ayrıca Bakan Varank, görevi başında hayatını kaybeden Anadolu Ajansı Muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı ve bu yolda hayatını kaybeden emekçilerin ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise foto muhabirlerin hayatın görsel hafızasını geleceğe taşıyan kişiler olduğunu söyledi.

Fotoğrafla çok şeyi anlatmanın mümkün olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, "Foto muhabiri çektiği fotoğraflarla kendi zamanını diğer asırlara aktarır. Sizler, fotoğraflarınızı, emek vererek, canınızı riske atma pahasına yarınlara aktarıyorsunuz, tüm dünyaya bu çığlığı duyuruyorsunuz. Uzakları yakın, bilinmeyeni görünür kılan bu onurlu mesleğin mensuplarısınız" diye konuştu.

Öte yandan, Bakan Kasapoğlu da görevi başında hayatını kaybeden gazetecilere Allah’tan rahmet diledi.

Törene katılan iki Bakan da, konuşmalarının ardından, TFMD Genel Sekreteri Derya Yetim’in kendilerine verdiği fotoğraf makinesi ile salondakilerin fotoğrafını çekti.

İHA’ya 3 ödül

Bu yıl düzenlenen yarışma kapsamında, İhlas Haber Ajansı muhabirleri Suat Metin ve İsmail Coşkun toplamda 3 ödül aldı.

İhlas Haber Ajansı Antalya Muhabiri olan Suat Metin, Günlük Yaşam kategorisinde birincilik ödülü aldı. Metin’e ödülünü CHP Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç verdi.

Diğer ödüllerin sahibi olan İhlas Haber Ajansı İstanbul Muhabiri İsmail Coşkun ise, Çevre ve Doğa kategorisinde birincilik ödülünü alırken, Haber fotoğrafı kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü. Coşkun’a ödüllerini, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran verdi.