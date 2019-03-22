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TFMD Yönetim Kurulu üyeleri, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından organize edilen 15.

22 Mart 2019 Cuma 14:30
TFMD Yönetim Kurulu üyeleri, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından organize edilen 15. Kar Film Festivali devam ediyor. Festivalin 3. gününde ‘haber fotoğrafçılığı’ konusunda Derya Yetim, basın fotoğrafçılığında Rıza Özel, spor fotoğrafçılığı konusunda ise Tolga Adanalı iletişimcilerle söyleşi gerçekleştirdi.


Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Başkan Yardımcısı Tolga Adanalı ve Dernek Genel Sekreteri ve aynı zamanda İhlas Haber Ajansı Ankara muhabiri Derya Yetim, foto muhabirliği ve haber konusunda öğrencilere tavsiyelerde bulundu.


“Foto muhabirliğini tamamlayan şey haberdir”


Foto muhabirlikte fotoğrafın ve haberin birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu belirten İHA muhabiri Derya Yetim, “Mesleğimizi sevdiğimiz için sıkıntıları zamanla aşıyoruz. Foto muhabirliğinin tamamlayıcı unsuru haber yazmaktır. Çektiğin fotoğrafı tamamlayabilmek, hikâyeyisini anlatabilmek için etkili bir dil ile haber yazmak gerekir. Okuyucu tek başına haberi inandırıcı bulmayabilir ve etkileyemeyebilir, yanında hikayeyi anlatan fotoğraf varsa inandırıcılığı yüksektir. Haber fotoğrafı inandırıcılığı sağlayan görseldir” diye konuştu.


Nene Hatun Kültür ve Gösteri Merkezinde düzenlenen moderatörlüğünü Derya Yetim’in yaptığı söyleşide, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) Başkanı Rıza Özel ve Başkan Yardımcısı Tolga Adanalı’da öğrencilere spor ve basın fotoğrafçılığı hakkında bilgiler verdi.


Dil öğrenmelerini, teknolojiye yakın olmaları gerektiğini vurgulayan Rıza Özel, “Yeni istihdam alanları açılıyor.Ben bir foto muhabiri olarak zorluk çekebilirim ama siz seo haberdeyseniz bir adım öndesiniz. İş dijital medyaya dönüştü” şeklinde konuştu.


Tolga Adanalı ise, “Medyanın olduğu durumdan nasıl çıkarız diye düşündük ve arşivimizin olmadığını fark ederek bir depo oluşturduk. Türkiye de önemli arşivlere sahip olan foto muhabirlere ve yakınlarına ulaştık, projemizi anlattık. Coşkun Aral, Sökmen Baykara, Hüseyin Özel isimlerinden fotoğraflara ulaştık. Bunların yanı sıra güncel içerik üreterek, başarılı bir sistem oluşturduk. iletişim sektörüyle iç içeyseniz ve yeni şeyler üretecekseniz, çekinmemelisiniz. Değişim, dönüşümlerle birlikte haberin paylaşılacağı bir platform her zaman olacak” diye konuştu.


Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan fotoğrafçılar son 5 yıldır ödül alan fotoğrafların değerlendirmesini de yaptı. Ardından katılımcı Rıza Özel, Derya Yetim, Sami Tolga Adanalı’ya plaket takdim edildi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:30
  1. fotoğraf
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