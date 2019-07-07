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TFF’nin Trabzonlu yöneticileri, TSYD Trabzon Şubesi’ni ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Trabzonlu yöneticileri Yılmaz Büyükaydın ve Mustafa Hacıkerimoğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi’ni ziyaret etti.

07 Temmuz 2019 Pazar 11:34
TFF’nin Trabzonlu yöneticileri, TSYD Trabzon Şubesi’ni ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Trabzonlu yöneticileri Yılmaz Büyükaydın ve Mustafa Hacıkerimoğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi’ni ziyaret etti.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Yılmaz Büyükaydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, fikir alış-verişinde bulundu.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 11:34
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