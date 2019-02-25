TFF’den Manisalı genç hakem için başsağlığı mesajı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeden 22 yaşındaki Manisalı hakem Özge Kanbay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybeden 22 yaşındaki Manisalı hakem Özge Kanbay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Kadın Bölgesel hakemimiz Özge Kanbay’ın yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Özge Kanbay’ın cenazesi 26 Şubat 2019 Salı günü Manisa Hatuniye Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhume Özge Kanbay’a Allah’tan rahmet, ailesi, sevenleri ve hakem camiasına başsağlığı dileriz."

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