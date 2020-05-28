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Spor

TFF'den küme düşme kaldırılsın başvurularına red

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 7 takımın yaptığı, 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu reddetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 15:59:00 - 2020-05-28 16:20:40
TFF'den küme düşme kaldırılsın başvurularına red

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig ile ilgili son kararını verdi.

Süper Lig'in 2019-20 sezonu daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacak. Süper Lig'de 7 takımın 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu reddedilirken Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) belirlenecek takvime göre oynanacak. Maç günleri uygulanacak talimatlar ise TFF tarafından açıklanacak.

TFF Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar şöyle:

1. Süper Lig'de 7 takımın yaptığı, 'küme düşme kaldırılsın' başvurusu kabul edilmedi.

2. Süper Lig'de santra daha önce belirlendiği 12 Haziran'da yapılacak.

3. Ziraat Türkiye Kupası belirlenecek takvime göre oynanacak.

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