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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Konya'ya teşekkür mesajı

TFF, Fransa maçında tribünleri dolduran ve 90 dakika boyunca milli takımı tek ağızdan destekleyen Konyalılara teşekkür etti.

09 Haziran 2019 Pazar 10:00
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Konya'ya teşekkür mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fransa ile oynanan ve 2-0 kazanılan 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri grup maçında milli takımı destekleyen Konyalı futbolseverlere teşekkür etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takım'ımızın 2018 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Fransa ile oynadığı EURO 2020 elemeleri maçında Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nı dolduran futbolseverler, dünyaya örnek destekleri ile tarihi galibiyetimizde büyük rol üstlendi. Tribünleri kırmızı-beyaz renklerle dolduran, canla başla mücadele eden takımımızın arkasında itici bir güç olan futbolseverler, tüm dünyaya milli birliktelik ve milli ruhumuza örnek bir gece izletti." denildi.

Milli takım taraftarlığının değerinin öne çıkarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ay-yıldızlıları maç boyunca hiç durmaksızın tüm kalbiyle destekleyen futbolseverlerimiz, görsel şovları ile müsabakaya renk katarken, coşkularıyla da milli takım taraftarlığının ne kadar değerli olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Bir milli maça daha mükemmel şekilde ev sahipliği yapan tüm Konya halkına şükranlarımızı sunar, başta Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü olmak üzere, tüm resmi kuruluşlar ile Atiker Konyaspor Kulübü ve taraftar derneklerine hem destekleri hem de misafirperverlikleri için teşekkür ederiz."

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 10:00
  1. 2020 Avrupa Şampiyonası
  2. EURO 2020
  3. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
  4. Fransa
  5. TFF
  6. Konya tribünleri

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