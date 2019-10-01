TFF'den flaş karar! Suat Arslanboğa'nın sözleşmesi feshedildi Türkiye Futbol Federasyonu, üst klasman hakemi Suat Arslanboğan'ın profesyonel sözleşmesinin sonlandırıldığını duyurdu.

TFF, MHK'nın önerisiyle Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nun önerisiyle hakem Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Federasyon konuyla ilgili, "Merkez Hakem Kurulu'nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa'nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün feshedildi" açıklamasında bulundu. Suat Arslanboğa, son olarak Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Beşiktaş - Başakşehir maçını yönetmişti. Arslanboğa maçta verdiği kararlarla büyük eleştiri almıştı.

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