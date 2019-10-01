TFF'den Alanyaspor-Fenerbahçe maçına ilişkin açıklama
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçının tekrarına ilişkin yaptığı başvuruyla ilgili olarak kararını verdi.01 Ekim 2019 Salı 16:52
TFF, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçının tekrarına ilişkin yaptığı başvuruyu reddetti.
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle maçın tekrarı için yaptığı başvuruyu reddetti. Bu karar sonrası lig aynı şekilde kaldığı yerden devam edecek.
Neler yaşandı?
Süper Lig'in 4'üncü haftasında geçtiğimiz gün Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu maça kural hataları damgasını vurdu. Sarı-lacivertli yönetiminin taç ve aut atışı sırasında yaşandığını ileri sürdüğü kural hataları ile ilgili gerekli çalışmaları sonlandırdı.
TFF'ye itiraz yapıldı
Yayıncı kuruluştan istenilen pilot kamera görüntülerinde kural hatalarının saptanmasıyla gerekli hazırlıklarını yapan Fenerbahçe yönetimi, karşılaşmanın üzerinden 48 saat geçmesinin ardından gerekli hukuki işlemleri de tamamlayarak TFF'ye itiraz başvurusu yaptı.
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