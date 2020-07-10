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Korona Virüs

TFF'de koronavirüs şoku! Bir hakemin testi pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre , üst klasman bir hakemin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 14:40:00 - 2020-07-10 14:45:39
TFF'de koronavirüs şoku! Bir hakemin testi pozitif çıktı

TFF Sağlık Kurulundan yapılan açıklamada, hakemin dün gerçekleştirilen rutin test sonucunun pozitif çıktığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."

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