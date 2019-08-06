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TFF Süper Kupa maçına doğru

- Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak:- "Amacımız ikinci kez kupayı Akhisar'a götürmek"- Yeşil-siyahlı takımın kaptanı Kadir Keleş:- "Kupayı kazanmak istiyoruz"

06 Ağustos 2019 Salı 19:36
TFF Süper Kupa maçına doğru


ANKARA (AA) - TFF Süper Kupa maçında yarın Galatasaray ile karşılaşacak Akhisarspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, "Amacımız ikinci kez kupayı Akhisar'a götürmek." dedi.

Karşılaşmanın oynanacağı Eryaman Stadı'nda düzenlenen ortak basın toplantısına Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ve takım kaptanı Kadir Keleş katıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü Altıparmak, Süper Kupa'nın son sahibi olduklarına işaret ederek, "Amacımız ikinci kez kupayı Akhisar'a götürmek. Akhisarspor geçen sene belki talihsiz bir şekilde küme düştü ama bu ligin son 7 senesine damga vuran ekiplerden biri." diye konuştu.

Mehmet Altıparmak, Akhisarspor'da göreve yeni geldiğini hatırlatarak, "Son iki senenin şampiyon hocası olarak buradayım. Bu anlamda ilk maçımızı çok büyük bir camia ile oynayacağız. Bu kupada olmak bizim için büyük bir onur, mutluluk." ifadelerini kullandı.


- "Hedefimiz layık olduğumuz lige geri dönmek"


Akhisarspor'u yeniden Süper Lig'e taşımak istediklerini vurgulayan Altıparmak, şunları kaydetti:

"Şu an TFF 1. Lig'deyiz ama hedefimiz tekrar layık olduğumuz lige geri dönmek. Yarın çok önemli bir final oynayacağız. En azından ne yapabileceğimizi göreceğiz. Rakibimizi anlatmamıza gerek yok. Bizim için yarın en önemli şey oynayacağımız futbol. Oyuncularıma da oynadıkları futboldan zevk almalarını söyledim. İzleyenlere, taraflı tarafsız herkese zevk verelim. Yarın hak edip kupayı almak istiyoruz. İnşallah yarın çok fazla dış güçlerin sonuca etki etmeyeceği, futbolun konuşulacağı bir gece olacak. Biz elimizden gelen her şeyi kazanmak adına yapacağız. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz."


- Kadir Keleş: "Gurur verici"


Akhisarspor kaptanı Kadir Keleş ise "Kulüp tarihimizde ikinci kez Süper Kupa finali oynayacağız. Bizim için gurur verici. Elimizden geldiğince Akhisarspor'u en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Kupayı kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 19:36
  1. Akhisarspor
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Kadir Keleş
  5. Mehmet Altıparmak
  6. TFF Süper Kupa

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