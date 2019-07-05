0553 313 94 23

TFF Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı

05 Temmuz 2019 Cuma 15:00
TFF Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) görev dağılımı yapıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Zekeriya Alp başkanlığındaki ilk toplantısını yapan MHK'de görev dağılımı gerçekleştirildi.

MHK'de görev dağılımı şöyle oldu:

Başkan:Zekeriya Alp

Başkan vekili: Oğuz Sarvan

Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu: Zekeriya Alp, Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen

Eğitim, Planlama, Çalışma ve Analiz Grubu: Yunus Yıldırım, Murat Ilgaz, Turgay Güdü, Hamza Işın, Zihni Aksoy, Ahmet Şahin

Plaj futbolu, futsal, BAL ve kadın hakemler sorumlusu: Zihni Aksoy

1. Bölge sorumlusu: Ahmet Şahin

2. Bölge sorumlusu: Yunus Yıldırım

3. Bölge sorumlusu: Zihni Aksoy

4. Bölge sorumlusu: Ünsal Çimen

5. Bölge sorumlusu: Hamza Işın

6. Bölge sorumlusu: Turgay Güdü

7. Bölge sorumlusu: Murat Ilgaz

8. Bölge sorumlusu: Hamza Işın

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 15:00
  1. Futbol
  2. Merkez Hakem Kurulu
  3. MHK
  4. TFF
  5. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri
  6. Türkiye Futbol Federasyonu
  7. Zekeriya Alp

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    LYS’den tam puan alan öğrenciler ödüllendirildi
    1. LYS’den tam puan alan öğrenciler..
    2. Taşköprü Belediyesi, Yaz Spor..
    3. "İran'daki Afgan sığınmacıların hiçbir..
    4. Göztepe Stadı’nın kapasitesi artıyor
    5. Mersin’de sahte rakıdan etkilendikleri..
    6. (Özel Haber) Soner Demirtaş:..
    7. Toyota GR Supra GT4'ün satışlarına..
    8. Türkiye ile Japonya arasında..
    9. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden..
    10. Kefken kampı Türkiye’nin 81 ilinden..
    11. CHP'li belediye işçileri isyan ettirdi
    12. ﻿Manisa'da arının soktuğu çiftçi..
    13. 5 bin 500 çocuk Esenler’ deki piknikte..
    14. Başkan Akın çalışmalar hakkında esnafı..
    15. Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar..
    16. Mevsimlik işçilere diş sağlığı..
    17. Amed Sportif Faaliyetler’den sosyal..
    18. TFF Yönetim Kurulu üyeleri Trabzon'da
    19. Kapısını kapatmayanlara sinirlenip..
    20. Hindistan'da leopar saldırısı: 1 ölü
    21. Köpeğe çarpan otomobil şarampole..
    22. Kayseri'de 7,5 milyon yıllık zürafa..
    23. Göztepe'nin yeni stadının kapasitesi..
    24. Yakutiye Belediyesi fırınları denetledi
    25. Kırkpınar’ın yiğit pehlivanları..
    26. Kars’ta, “Daha İyi Bir Dünya için..
    27. Husi heyeti Umman'da BM Yemen..
    28. Nallıhan’da Türk müziği konseri
    29. Seyir halinde emniyet kemerini..
    30. Vali Deniz, şehit ve gazi derneklerini..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Meral Akşener talimat verdi! İYİ Parti küçülüyor
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik