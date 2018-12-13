TFF ile "Üç büyükler", kazada yaşamını yitirinler için başsağlığı mesajı yayımladı

TFF'nin sosyal medya hesabı Twitter'da paylaştığı mesajda, "Ankara'da meydana gelen tren kazasında vatandaşlarımızın vefat ettiğini ve çok sayıda vatandaşımızın yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş Kulübü internet sitesinden, "Ankara-Konya seferini yapmakta olan Yüksek Hızlı Tren'in Ankara Yenimahalle'de yol kontrolü yapan kılavuz trene çarpması sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımızın olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara ise acil şifalar dileriz." mesajını paylaştı.

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinde "Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bu sabah meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımızın olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Bu elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz." mesajına yer verdi.

Galatasaray Kulübü ise üzüntülerini dile getirdiği mesajında "Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen tren kazası sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileriz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de "Ankara’da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." mesajına yer verdi.