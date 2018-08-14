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TFF galibiyet primlerini açıkladı! Kulüplere müjde

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun ilk haftasını galibiyetle kapatan 9 takım, TFF'nin galibiyet priminin sahibi oldu.

14 Ağustos 2018 Salı 11:30
TFF galibiyet primlerini açıkladı! Kulüplere müjde

Spor Toto Süper Lig'de birinci haftayı galibiyetle kapatan 9 takım da Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bu sezon belirlediği 2 milyon 600 bin TL'lik galibiyet priminin sahibi oldu.

TFF, ligin ilk haftasında galip gelen 9 takıma toplamda 23 milyon 400 bin TL'lik ödeme yapacak. Son şampiyon Galatasaray, Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor sezonu deplasmanda açtıkları ilk maçlarında galibiyet yaşadı. Ev sahibi olarak lige merhaba diyen Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Kayserispor da kazandıkları 3 puanla birlikte 2 milyon 600'er bin TL'nin sahibi oldular. Bu sezon ligde her hafta galibiyete 2.6, beraberliğe ise 1.3 milyon TL ödeniyor.

Ayrıca 2018-2019 sezonunda mutlu sona ulaşacak takım, 33 milyon TL'lik şampiyonluk ödülünün sahibi olacak. Lig ikincisi 26 milyon TL kazanırken, lig üçüncüsüne 21 milyon TL verilecek. Sezonu dördüncü bitiren ekip 14 milyon, beşinci tamamlayan 6 milyon ve ligi altıncı bitiren takımda 3 milyon TL'nin sahibi olacak.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 11:30
  1. Sivas
  2. Malatya
  3. Konya
  4. Kayseri
  5. TFF
  6. Spor Toto Süper Ligi
  7. galibiyet primleri
  8. Süper Lig

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  • ahmetahmet1 sa önce
    milletimiz karnını doyuramıyor şu dönen paralara bak
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