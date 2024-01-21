TFF değişikliğe gittiğini duyurdu! Milli Takım'ı böyle korudular: İsrail'i destekleyenlere, tek kelimeyle rezalet
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve McDonald's arasındaki iş birliğine dair açıklamalarda bulundu. Mc Donalds'ın Kadın ve Erkek Milli Takımların resmi sponsorluğu ve eMilli Takımların ana sponsorluğu kapsamında 2026 yılına kadar uzatıldı. Bu durum McDonald''sın İsrail'i desteklediği gerekçesiyle boykot edenlerin tepkisini çekti ve tek kelimeyle rezalet olarak yorumlandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve McDonald's arasındaki iş birliği, Mc Donalds'ın Kadın ve Erkek eMilli Takımların resmi sponsorluğu ve Milli Takımların ana sponsorluğu kapsamında 2026 yılına kadar uzatıldı. Bu durum McDonald''sın İsrail'i desteklediği gerekçesiyle boykot edenlerin tepkisini çekti ve tek kelimeyle rezalet olarak yorumlandı.
Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO
BAE'den, Mısır'dan 'Türkiye'ye akın ettiler: Yabancı yatırımcının gözü Türkiye'de kapış kapış konut satın alıyor!
Ekonomi
Ünlü Türk tekstil devi markası iflas etti! Mahkeme kararı: 3 ay süre verdi! İflasa giden yol..! İlan etti