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Spor TFF değişikliğe gittiğini duyurdu! Milli Takım'ı böyle korudular: İsrail'i destekleyenlere, tek kelimeyle rezalet
Spor

TFF değişikliğe gittiğini duyurdu! Milli Takım'ı böyle korudular: İsrail'i destekleyenlere, tek kelimeyle rezalet

Yeniakit Publisher
2024-01-21 11:13:00 - 2024-01-21 11:19:16
TFF değişikliğe gittiğini duyurdu! Milli Takım'ı böyle korudular: İsrail'i destekleyenlere, tek kelimeyle rezalet

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve McDonald's arasındaki iş birliğine dair açıklamalarda bulundu. Mc Donalds'ın Kadın ve Erkek Milli Takımların resmi sponsorluğu ve eMilli Takımların ana sponsorluğu kapsamında 2026 yılına kadar uzatıldı. Bu durum McDonald''sın İsrail'i desteklediği gerekçesiyle boykot edenlerin tepkisini çekti ve tek kelimeyle rezalet olarak yorumlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve McDonald's arasındaki iş birliği, Mc Donalds'ın Kadın ve Erkek eMilli Takımların resmi sponsorluğu ve Milli Takımların ana sponsorluğu kapsamında 2026 yılına kadar uzatıldı. Bu durum McDonald''sın İsrail'i desteklediği gerekçesiyle boykot edenlerin tepkisini çekti ve tek kelimeyle rezalet olarak yorumlandı.

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Yorumlar

Hüseyin

6 ay sıcak 6 ay soğuk da deneyler yapan abdli kadın prof. açıkladı yemeyin et bozulmasın diye içerisinde ne yediği belirsiz katkılar var diye Yazıklar olsun yazıklar olsun yazıklar olsun
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