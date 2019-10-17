TFF cezayı kesti! 3 kulübün puanları silindi

Türkiye Futbol Federasyonu, 1. Lig'den 3 kulübün 3 puanının sildi.
17 Ekim 2019 Perşembe 15:03
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1. Lig ekipleri Bursaspor, Osmanlıspor ve Eskişehirspor’un 3 puanının silinmesini uygulamaya koydu.
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