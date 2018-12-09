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Futbol: TFF 3. Lig

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

09 Aralık 2018 Pazar 15:53
Futbol: TFF 3. Lig

- 1. Grup

 

Hekimoğlu Trabzon-Nevşehir Belediyespor: 1-2

Batman Petrolspor-Tire 1922: 2-1

Yomraspor-Kozan Belediyespor: 2-1

Erzin Belediyespor-Nazilli Belediyespor: 2-2

Ergene Velimeşespor-Gebzespor: 1-1

Erbaaspor-Silivrispor: 1-1

Şile Yıldızspor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 5-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Artvin Hopaspor: 1-0

 

- 2. Grup

Yeni Orduspor-Alibeyköyspor: 1-0

Pazarspor-Altındağ Belediyespor: 1-2

Ofspor-Kızılcabölükspor: 1-1

Elaziz Belediyespor-Van Büyükşehir Belediyespor: 1-0

Adıyaman 1954-Kemerspor 2003: 3-0

Bergama Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 3-3

Düzcespor-Osmaniyespor: 0-2

Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Esenler Erokspor: 4-2

 

- 3. Grup

 

Bayburt İl Özel İdare-Ankara Adliyespor: 2-1

Diyarbekirspor-1461 Trabzon: 1-1

Cizrespor-Anagold 24 Erzincanspor: 0-0

Payasspor-Halide Edip Adıvarspor: 1-1

Çorum Belediyespor-Karacabey Belediyespor: 4-1

Kocaelispor-Muğlaspor: 2-0

Serik Belediyespor-Gölcükspor: 1-0

Bağcılarspor-Fatsa Belediyespor: 1-0

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 15:53
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Batman
  4. Bayburt
  5. Van
  6. Trabzon
  7. Ordu
  8. Nevşehir
  9. Muğla
  10. Kocaeli
  11. Kırşehir
  12. Erzincan
  13. Çorum
  14. Artvin
  15. Ankara
  16. Adıyaman
  17. 16. hafta
  18. Futbol
  19. TFF 3. Lig

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