TFF 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 0 - Pazarspor: 1
TFF.17 Mart 2019 Pazar 17:59
TFF. 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Pazarspora 1-0 mağlup oldu.
Stat: Atatürk
Hakemler: Alirıza Altunbakır xx, Necmi Demir xx, Mehmet Kirişçioğlu xx
Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş x, Soner Birinci x (Emrah Tacir dk. 55 x), Batuhan Er x, Serdar Cansu x, Burçak Özkanca x, Oktay Aydın x, Şerif Doğan x, Umut Koray Öz x (Güney Tutcuoğlu dk. 62 x), Barış Gök x, Barış Sağır x (Mesut Saray dk. 70 x), Yakup Demir
Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir
Pazarspor: Ceyhun Demircan xx, Mert Özmen xx, Samet Göker xx, Gökalp Seçal xx (Oğuzhan Birben dk. 68 xx), Mehmet Ali Kıran xx, Oktay Gümüş xx, Muhammed Emin Balcılar xx, Maksut Birben xx, Kadir Yılmaz Çelik xx (Mehmet Aytemiz dk. 76 xx), Sinan Yazıcı xx, Emre Gemici xxx (Can Muhammet Vural dk. 90+2 ?)
Teknik Direktör: Ergün Aytekin
Sarı Kartlar: Samet Göker (dk. 19), Muhammed Emin Balcılar (dk. 45+1), Ceyhun Demircan (dk. 86) (Pazarspor), Şerif Doğan (dk. 43), Burçak Özkanca (dk. 57) (Van Büyükşehir Belediyespor)
Gol: Emre Gemici (dk. 52 P)
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