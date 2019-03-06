TFF 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 0 - Osmaniyespor: 0
TFF.06 Mart 2019 Çarşamba 17:18
TFF. 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Osmaniyespor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Ömer Şivka x, Ahmet Yaşılak x, Göker Erel x
Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş x, Barış Gök x, Samet Cantürk x, Soner Birinci x, Şerif Doğan x (Emrah Tacir (dk. 65 x), Mesut Saray x (Umut Koray Öz dk. 74 x), Oktay Aydın x (Bilal Özhan dk. 46 x), Barış Sağır x, Serdar Cansu x, Batuhan Er x, Çağrı Tekin x
Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir
Osmaniyespor: Hasan Kaya xx, Hüseyin Rüzgar xx, İsmail Türkaslan xx, Muhammed Ali Kurt xx, İlyas Ekiz xx, Sergen Ekinci x (Emrah Özyaylaz dk. 69 xx), Yasin Elmas xx, Selahattin Selçuk Özkan xx, Murathan Buruş x (Onur Kızıltaş dk. 24 xx), Eser Akbaş xx, Alper Yener x (Serkan Küçük dk. 88 x)
Teknik Direktör: Recep Aydemir
Sarı Kartlar: Çağrı Tekin (dk. 18), Şerif Doğan (dk. 31), Emrah Tacir (dk. 86) (Van Büyükşehir Belediyespor)
Kırmızı Kart: Muhammed Ali Kurt (dk. 20) (Osmaniyespor)
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