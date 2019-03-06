TFF 3. Lig: Van Büyükşehir Belediyespor: 0 - Osmaniyespor: 0 TFF.

TFF. 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor, evinde konuk ettiği Osmaniyespor ile golsüz berabere kaldı.



Stat: Atatürk

Hakemler: Ömer Şivka x, Ahmet Yaşılak x, Göker Erel x

Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş x, Barış Gök x, Samet Cantürk x, Soner Birinci x, Şerif Doğan x (Emrah Tacir (dk. 65 x), Mesut Saray x (Umut Koray Öz dk. 74 x), Oktay Aydın x (Bilal Özhan dk. 46 x), Barış Sağır x, Serdar Cansu x, Batuhan Er x, Çağrı Tekin x

Teknik Direktör: Hasan Erkin Şimşir

Osmaniyespor: Hasan Kaya xx, Hüseyin Rüzgar xx, İsmail Türkaslan xx, Muhammed Ali Kurt xx, İlyas Ekiz xx, Sergen Ekinci x (Emrah Özyaylaz dk. 69 xx), Yasin Elmas xx, Selahattin Selçuk Özkan xx, Murathan Buruş x (Onur Kızıltaş dk. 24 xx), Eser Akbaş xx, Alper Yener x (Serkan Küçük dk. 88 x)

Teknik Direktör: Recep Aydemir

Sarı Kartlar: Çağrı Tekin (dk. 18), Şerif Doğan (dk. 31), Emrah Tacir (dk. 86) (Van Büyükşehir Belediyespor)

Kırmızı Kart: Muhammed Ali Kurt (dk. 20) (Osmaniyespor)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.