TFF 3. Lig: Tokatspor: 1 - Kızılcabölükspor: 2 TFF 3.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta 3. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Kızılcabölükspor’a 2-1 mağlup oldu.



Stat: Gaziosmanpaşa

Hakemler: Yücel Büyük xx, Ertan Başdağ xx, Erhan Gündoğdu xx

Tokatspor: Cüneyt x, Emrah xxx, Birkan xx, Serhat xx, Muhammed x, Ahmet Talha xx, Ali Can xx (Abdulbaki dk. 66 xx), Umut xx, Sabrican xx (Eray dk. 28 xx), Ramazan xx, Mert xx (Ahmet dk. 58 xx)

Yedekler: Mikail, Abdulbaki, Hüseyin, Tahir, Eray, Mahmut, Ahmet

Teknik Sorumlu: Hakan Alpay

Kızılcabölükspor: Bahadır xx, Selçuk xx, Mustafa xx (Ümit dk. 77 xx), Mustafa Ethem xxx, Kerem xxx (Murat dk. 46 xx), Ali xx (Serkan dk. 64 xx), Hasan xx, Alper xxx, Taygun xxx, Abdullah x, İlyas xx

Yedekler: Amaç, Ertuğrul, Sedat, Serkan, Melih, Murat, Ümit

Teknik Sorumlu: Serkan Görgeç

Goller: Emrah (dk. 90) (Tokatspor), Mustafa (dk. 54), Taygun (dk. 84) (Kızılcabölükspor)

Kırmızı kartlar: Selçuk (Kızılcabölükspor)

Sarı kartlar: Ahmet Talha, Muhammed, Birkan (Tokatspor), Abdullah, İlyas, Selçuk, Alper, Hasan (Kızılcabölükspor)

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