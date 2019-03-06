TFF 3. Lig: Tire 1922: 1 - Nevşehir Belediyespor: 1 TFF 3.

TFF 3. Lig 1. Grup’un 25. haftasında Tire 1922, sahasında Nevşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Tire Tayfur Çiçek

Hakemler: Mustafa Hakan Belder x, Tolga Dede xx, Caner Kurt xx

Tire 1922: Fatih Gülmez x, Semih Kahraman xx (Bertuğ Başdemir dk. 57 x), NihatYılmaz, Burak, Sürmeli x (Mümin dk. 65 x), Gökhan Erdöl xx, Berke Bıyık x (Hasan Çelik dk. 87 ?), Hüseyin Erol x, Celal Çırpanlı, Emrah Kiraz, Furkan Safi x, Tugay Kırcalı x

Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan x, Saffet Gurur Yazar, Can Morgül, Metehan Andaç Özlü, Emre Fırtına x (Uğur dk. 55 x), Melih Gökçek x (Ahmetcan dk. 74 ), Tunç Murat Behran, Bilal Gücüyetmez, Doğancan Aynacı x (Abuzer Gaffar Toplu dk. 83 ?), Ömer Gür x, Naci Bayraktaroğlu x

Goller: Melih Gökçek (dk. 42) (Nevşehir Belediyespor), Furkan (dk. 64) (Tire 1922)

Sarı kartlar: Hüseyin (Tire 1922), Metehan, Bilal (Nevşehir Belediyespor)

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