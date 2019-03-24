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TFF 3. Lig: Silivrispor: 2 - Nevşehir Belediyespor: 0

TFF 3.

24 Mart 2019 Pazar 18:18
TFF 3. Lig: Silivrispor: 2 - Nevşehir Belediyespor: 0

TFF 3. Lig 1. Grup’ta Silivrispor ile Nevşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Mücadeleden Silivrispor 2-0 galip ayrıldı.



Stat: Silivri


Hakemler: Alirıza Altunbakır xx, Mehmet Pekmezci xx, Hakan Akkaynak xx


Silivrispor: Burak Kapan xx, Vahit Yaşar xx, Mehmet Albayrak xxx, Halil Uysal xx, Yunus Yaşar xx, Çağrı Gülcü xx (Metin İlhan dk. 61 x), Emin Altunay xx, Selçuk Çalışır xx, Taner Gürsoy xx (Tolgahan Erbay dk. 90 ?), Gökhan Demir Çıkan xx (Muhammed Giren dk. 83 ?), Ufukcan Engin xx


Teknik Direktör: Bülent Akan


Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan x, Muhammed Yazıcı xx, Hayrettin xx, Naci xx, Can Morgül xx (Tita dk. 67 x), Metehan Andaç Özlü xx (Uğur Durmuş dk. 85 ?), Emre Fırtına xx, Doğancan Aynacı xx, Ömer Gür xx, Tunç Murat Behram xx, Abuzer xx


Teknik Direktör: Eser Kardeşler


Goller: Mehmet Albayrak (dk. 36), Taner Gürsoy (dk. 77) (Silivrispor)


Sarı Kartlar: Gökhan Demir, Mehmet Albayrak, Selçuk Çalışır, Emin Altunay (Silivrispor), Can Morgül, Doğancan Aynacı, Metehan Andaç Özlü (Nevşehir Belediyespor)

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 18:18
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