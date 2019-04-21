TFF 3. Lig: Şile Yıldızspor: 1 - Nevşehir Belediyespor: 2 TFF 3.

TFF 3. Lig 1. Grup’un 32. haftasında Şile Yıldızspor, sahasında Nevşehir Belediyespor’a 2-1 mağlup oldu.



Stat: Şile

Hakemler: Ali Yılmaz xx, Yasin Kılıç xx, Mehmet Kirişçioğlu xx

Şile Yıldızspor: Muhammed Kazım Önal x, Ömer İnan x, Furkan Külekçi x, Aykut Taşkınfurat x, İbrahim Anıl Tekeli x (Onur Kandöken dk. 83 ?), Celalcan Uysal xx, Hasan Güvendik xx, Tahsin Hacımustafaoğlu xx, Yetkin Demir x (Samet Bahça dk. 63 x), Zekeriya Kacaroğlu x (Eren Yerli dk. 80 ?), Kerem Can Taşkara xx

Nevşehir Belediyespor: Hasan Sürmeli xx, Muhammed Serdar Yazıcı xxx, Hayrettin Cengiz xxx, Rahmi Özdemir (Saffet Gurur dk. 90 ?), Naci Bayraktaroğlu xxx, Can Morgül xx, Burak Özsoy xx, Metehan Andaç Özlü xx (Doğancan Aynacı dk. 73 xx), Tita xx, Tunç Murat Behram xxx, Uğur Durmuş xxx (Emre Fırtına dk. 90 ?)

Goller: Keremcan Taşkara (dk. 90+1) (Şile Yıldızspor), Tunç Murat Behram (dk. 45), Doğancan Aynacı (dk. 88) (Nevşehir Belediyespor)

Kırmızı kart: Tita (dk. 37) (Nevşehir Belediyespor)

Sarı kartlar: Hasan Güvendik (Şile Yıldızspor), Rahmi Özdemir (Nevşehir Belediyespor)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.