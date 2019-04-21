TFF 3. Lig: Şile Yıldızspor: 1 - Nevşehir Belediyespor: 2
TFF 3.21 Nisan 2019 Pazar 18:55
TFF 3. Lig 1. Grup’un 32. haftasında Şile Yıldızspor, sahasında Nevşehir Belediyespor’a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Şile
Hakemler: Ali Yılmaz xx, Yasin Kılıç xx, Mehmet Kirişçioğlu xx
Şile Yıldızspor: Muhammed Kazım Önal x, Ömer İnan x, Furkan Külekçi x, Aykut Taşkınfurat x, İbrahim Anıl Tekeli x (Onur Kandöken dk. 83 ?), Celalcan Uysal xx, Hasan Güvendik xx, Tahsin Hacımustafaoğlu xx, Yetkin Demir x (Samet Bahça dk. 63 x), Zekeriya Kacaroğlu x (Eren Yerli dk. 80 ?), Kerem Can Taşkara xx
Nevşehir Belediyespor: Hasan Sürmeli xx, Muhammed Serdar Yazıcı xxx, Hayrettin Cengiz xxx, Rahmi Özdemir (Saffet Gurur dk. 90 ?), Naci Bayraktaroğlu xxx, Can Morgül xx, Burak Özsoy xx, Metehan Andaç Özlü xx (Doğancan Aynacı dk. 73 xx), Tita xx, Tunç Murat Behram xxx, Uğur Durmuş xxx (Emre Fırtına dk. 90 ?)
Goller: Keremcan Taşkara (dk. 90+1) (Şile Yıldızspor), Tunç Murat Behram (dk. 45), Doğancan Aynacı (dk. 88) (Nevşehir Belediyespor)
Kırmızı kart: Tita (dk. 37) (Nevşehir Belediyespor)
Sarı kartlar: Hasan Güvendik (Şile Yıldızspor), Rahmi Özdemir (Nevşehir Belediyespor)
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