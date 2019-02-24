0553 313 94 23

TFF 3. Lig: Muğlaspor:0 - Fatsa Belediyespor:0

3.

24 Şubat 2019 Pazar 16:24
TFF 3. Lig: Muğlaspor:0 - Fatsa Belediyespor:0

3. Lig 3. Grupta oynanan Muğlaspor-Fatsa Belediyespor karşılaşması başladığı gibi golsüz sona erdi. İki takımın da etkisiz futbolu maça gelen taraftarların tepkisini çekti. Konuk ekibin daha derli toplu futbol ortaya koyduğu mücadelede Muğlaspor’da Semih’in yerine oyuna giren Mükail Baydır oyunu hareketlendirmesine rağmen karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve iki takım da puanları paylaştı.


Maçtan dakikalar


57. dakikada maçın ilk pozisyonu gelişti. Bu dakikada Muğlaspor’lu Murat Can Bölükbaşı’nın ceza alanı içine havadan gelen topu Semih’e indirdi. Semih’in vurduğu şut az farkla dışarı çıktı. 66. dakikada Muğlaspor’da Mükail Baydır’ın ceza alanı içine uzun pasında Murat Can Bölükbaşı’nın indirdiği topta Rıdvan’ın şutunu kaleci Ömürcan çıkardı. 74. dakikada Sinan Turan’ın ceza alanı dışından kullandığı frikik atışında top üstten auta gitti. 78. dakikada Mükail Baydır orta sahadan aldığı topu ceza alanı dışına kadar taşıdı. Ceza sahası çizgisinden yaptığı vuruş üstten dışarı çıktı. 79. dakikada Fırat Hekimoğlu’nun sol kanattan ceza alanına yaptığı ortayı Ramazan Özkabak kafa ile kaleye gönreddi. Top üst direğe çarparaka auta çıktı. 82. Dakikada Fatsa Belediyespor’da Vedat Erçin’in ceza alanı dışından vuruşu az farkla dışarı çıktı.


Stat: Muğla Atatürk


Hakemler: Ali Yılmaz x, Ferhat Dalgıç x, Mehmet Kirişçioğlu x


Muğlaspor: Barış Başkan x, Mustafa Acar x, Salim İyik x (Dk. 46 Rıdvan Çelik x), Ramazan Özkabak x, Zeki Sinanoğlu x, Cebrail Serçek x, Sinan Turan x (Dk. 83 Kutay Aydın x), Akın Karaaslan x, Murat Can Bölükbaşı xx, Semih Ergül x (Dk. 63 Mükail Baydır xxx), Fırat Hekimoğlu x


Fatsa Belediyespor: Ömürcan Çavuşoğlu x, Hüseyin Tokmak x(Dk. 55 Şefik Koz x), Oğuzhan Kandemir x, Ercüment Balıkçıx, Ali Say x, Osman Berkay Özçelik x, Yakup Kayış x, Serkan Çalık x, Abdülkadir Kaplan x(Dk. 79 Vedat Erçin x), Fatih Çakırx (Dk. 65 Ali Koçak x), Fatih Çolak x


Sarı Kartlar: Sinan Turan, Mükail Baydır, Mustafa Acar (Muğlaspor) Hüseyin Tokmak, Şefik Koz(Fatsa Belediyespor)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 16:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Parti aday tanıtım toplantısı
    1. İYİ Parti aday tanıtım toplantısı
    2. Şentop’un Meclis Başkanı seçilmesi..
    3. Erciş Belediye, grup şampiyonu oldu
    4. Bakan Kurum: "5 yılda 1,5 milyon..
    5. Kapadokya’da bugün 3 kaçak yapı daha..
    6. Yarın okullar tatil mi Kar tatili olan..
    7. Intermittent fasting: Aralıklı beslenme
    8. "Proje olmadan insanların önüne..
    9. Malatya Yeşilyurt Belediyespor’dan..
    10. Çorum'da otomobil evin bahçesine..
    11. Başkan adayı Yazıcı seçim..
    12. Yılport Samsunspor - İnegölspor..
    13. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    14. Son dakika golü sonrası baygınlık..
    15. KKTC'de ikinci kattan düşen Türk işçi..
    16. Bakan Turhan: “Bu seçim Recep Tayyip..
    17. Yenipazar’da muhtar adaylarının yarışı
    18. Salih ile Sisi görüşmesinde "bayrak..
    19. Antalya Bisiklet Turu
    20. Türk Telekom Stadyumu’nun zemininde..
    21. Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 6..
    22. 39. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu..
    23. Saruhan’ın “Kardeş Kent, Kardeş Kulüp..
    24. AK Parti'den MHP Lideri Bahçeli'ye,..
    25. Karabük’te 227 parça tarihi eser ele..
    26. Yağışlı hava beraberinde kazayı da..
    27. "Genetik hastalıkları düzeltebilmek,..
    28. Diyarbakır’da silah kaçakçılarına..
    29. Salihli’de puanlar paylaşıldı
    30. Elektrikli otobüsler test sürüşlerine..
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü, Kılıçdaroğlu ve Meral'i gömdü!
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Dünya teyakkuza geçti! NATO'ya çağrı: Acil savaş gemilerinizi yollayın
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı
    Erdoğan: Artık onlara güvenim kalmadı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?